Excesso de proteína: veja limites e cuidados com a popularização dos produtos “proteicos”

Entre os possíveis efeitos das dietas hiperproteicas, estão o aumento da ingestão calórica, que pode favorecer o ganho de peso quando há excesso energético; a substituição de alimentos ricos em fibras , vitaminas e minerais; maior produção de ureia, que reforça a importância de uma hidratação adequada; e piora do controle metabólico quando o padrão alimentar é baseado em carnes ultraprocessadas e alimentos ricos em gorduras saturadas. “Em pessoas predispostas, o consumo inadequado também pode estar associado a maior risco de cálculos renais, crises de gota, acne, a depender da fonte proteica, e sintomas gastrointestinais”, afirma a nutróloga.