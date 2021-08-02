Vídeo: sete dicas para equilibrar a vida financeira da sua empresa

Faça o planejamento financeiro da sua empresa

É importante colocar em uma planilha todos os gastos da empresa, desde custos com telefone, tarifas bancárias, juros de cartões de crédito, valores de entregas (correio, transportadoras e motoboy), bem como as embalagens necessárias para o seu produto. Só identificando os ralos da empresa (todos os escapes de dinheiro), é que o empreendedor conseguirá resolver seus problemas financeiros.

Se você pensa em ampliar o seu negócio, contratar mais pessoas, ter novos equipamentos, veja se realmente existe demanda para isso. Deixou de atender pessoas? Deixou de vender mais porque não tinha equipe e equipamentos necessários? Se sua resposta foi “sim”, então realmente você precisa expandir. Nesses casos, o crédito te deixa bem confortável, porque se você está expandindo com demanda, certamente a empresa terá retorno financeiro com mais rapidez. Mas Renata faz um alerta. “Buscar crédito para pagar dívidas pode ser um problema se você não for transparente e não levantar corretamente todas as despesas. Pegar empréstimo e não conseguir pagá-lo é ruim, mas pior é pegar e não conseguir liquidar tudo o que você precisa”.

Se você ainda não usa canais digitais para divulgar seu negócio, é importante se ligar nisso pois por meio deles você pode transformar seu estoque em recursos, criar liquidações, utilizar maquinários que estavam parados, por exemplo. Além de redes sociais, existem várias opções de sites de vendas, mas esteja atento às exigências de cada um.

“É preciso dar um passo para trás para dar dois passos para frente”, diz Renata Braga. Quando você começa um negócio é importante alinhar as expectativas e não colocar neste novo projeto a responsabilidade de arcar com todas as suas despesas pessoais. Para isso, o empreendedor precisa repensar seus gastos pessoais, deixar de usar o carro, por exemplo, deixar de comprar determinadas coisas, mas tudo em prol de um sonho, para que seu negócio prospere. Na hora de fazer a sua retirada mensal, pensar no seu pró-labore, tenha em mente que todo o começo precisa de reinvestimento. Isso é necessário para o crescimento de sua marca e para a sua apresentação para o mercado.

Se você vai pegar um empréstimo, saiba fazer um planejamento para isso, apropriar todas as suas necessidades e fazer jus àquilo. Muitos empresários usam o dinheiro do empréstimo para outras despesas e isso acaba gerando um outro problema. Quando você pega um recurso tem que estar com o fluxo de caixa correto, saber quando recebe e qual o melhor período do mês para fazer pagamentos.

Você já fez planejamento e chegou no valor necessário para quitar suas dívidas. Agora, faça uma simulação do quanto de fato você poderá pagar por mês. Pense em quantas parcelas você vai dividir esse pagamento, qual o valor, se será fixo ou se vai variar a cada mês. “É uma responsabilidade. Se não quitar será mais um problema. Empresário sem crédito já começa comprometido”, avisa Renata. “Seja sempre pessimista em relação à receita". Isso vai fazer com que você trabalhe melhor suas despesas para ter um resultado melhor e, assim, ter uma sobra de recursos maior.