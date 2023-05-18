Maria Sonia pregava sobre esperança e paz, mas acabou morta pelo marido

Maria Sonia tinha 48 anos e era querida na comunidade e na igreja Crédito: Reprodução/Redes Sociais

“A igreja continua, é um pedido dela, mas ainda não nos conformamos”, disse o pastor Filipe Santana Silva, colega da pastora Maria Sonia Pereira, de 48 anos, morta brutalmente a facadas pelo marido em Sooretama , no Norte do Espírito Santo, no dia 3 de maio. “É uma tristeza muito grande não termos mais uma pessoa maravilhosa como ela”, completou.

Naquele dia, a pastora Adriana Leonel disse que tinha enviado mensagem a Maria Sonia, mas não recebeu respostas. O culto continuou e, depois, ela soube da tragédia. “Eu mandei mensagem para ela, mas a notícia veio primeiro. Eu soube por volta de 19h30. Não avisei ninguém, guardei a informação. Estava no altar e avisei a outra menina que estava ao meu lado para ficar em silêncio, para não alarmar ninguém”, disse Adriana, em entrevista ao repórter Cristian Miranda, da TV Gazeta Norte na época do crime.

Segundo o pastor Filipe, quando ele percebeu que Maria Sonia não tinha chegado à igreja no horário de sempre, pressentiu que havia algo de errado. “Sempre que dava 19h05, ela estava lá. Quando não a vimos entrar naquele dia, foi um abalo muito grande”, contou o pastor para A Gazeta.

Maria Sonia era querida na comunidade e na igreja. Pregava aos fiéis a mensagem de força e motivação, reforçou Filipe.

"Era uma pessoa excelente, como uma mãe para nós. Sempre nos ajudava, era conselheira, amiga e pastora. Sempre estava presente e se dedicou muito à igreja. Nos dava motivação para estarmos preparados para tudo e pedia para nós sermos firmes e fortes" Filipe Santana Silva - Pastor

Maria Sonia e Wallace se casaram há cerca de cinco anos. De acordo com o filho da vítima, Erik Henrique Juncker, ela o conheceu quando ele era pastor e sabia que o marido já tinha sido preso antes e que também já foi usuário de drogas no passado.

O acusado do crime, Wallace Sepulcro de Almeida Santos, e a vítima, Maria Sonia Pereira Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Minha mãe era uma guerreira, batalhadora, mulher de Deus. Fazia tudo pelos irmãos da igreja, quem precisava. Ela era adorada por todo mundo. Ele acabou com a vida de todo mundo, os sonhos, a felicidade”, disse Erik Henrique ao repórter Tiago Félix, da TV Gazeta Norte, após o crime.

Relação conturbada do casal

Wallace era também pastor e foi afastado da função há três meses pela própria mulher após voltar a fazer uso de drogas. Maria Sonia relatou para Adriana que o marido estava mais agressivo desde então.

“Ele usava drogas. Ela me dizia que ele a xingava, tentava agredi-la quando estava drogado. Eu dizia para ela sair de casa. Conversava muito com ela, perguntava como ela estava. A última mensagem que mandei eu disse: ‘Eu temo pela sua vida’. E ela disse que tudo estava no controle de Deus. Isso me chocou muito”, segundo a pastora Adriana.

Wallace foi afastado da função de pastor pela própria mulher após voltar a usar drogas Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Na igreja, o pastor Filipe relembra que, antes de se tornar usuário novamente, Wallace deu muitos ensinamentos. “Eu não posso falar pelos outros, porque não sei o coração, mas a gente está muito entristecido por ele, porque ele também nos ensinou muito. Só Deus sabe o que aconteceu”, afirmou Filipe.

“Crime extremamente cruel”

“Me parece que ele pode ter entrado em um surto psicótico, como efeito da droga. Ele começou a entender que ela estava sinalizando para alguém matá-lo e ele começou a atacá-la”, disse o delegado.

"Ele utilizou uma faca de serra e a lesionou no ombro, nas costas, infelizmente no rosto. Foi uma ação extremamente cruel. É um crime que choca a gente, a sociedade" Tiago Cavalcanti - Delegado titular da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares

Por nota, a Polícia Civil informou que na época do fato o caso foi encaminhado para a Delegacia Regional de Linhares e acrescentou que “o procedimento do flagrante foi relatado ao Judiciário no último dia 09, com o indiciamento do suspeito pelos mesmos crimes da autuação em flagrante”.