Home
>
Tá No Lucro
>
Novas regras da tarifa social de energia entram em vigor em 1° de janeiro; entenda

Novas regras da tarifa social de energia entram em vigor em 1º de janeiro; entenda

Programa do governo federal é ampliado e passa a oferecer tarifa reduzida para famílias com renda de até um salário mínimo por pessoa; saiba mais

Gabriela Maia

Estagiária / [email protected]

Publicado em 30 de dezembro de 2025 às 09:14

Saiba como diminuir o consumo e pagar menos na conta de luz.

As novas normas da política de Desconto Social de Energia do governo federal, que ampliam a faixa de renda dos beneficiarios passam a valer a partir do dia 1° de janeiro de 2026. No Espírito Santo, a distribuidora de energia elétrica EDP divulgou, na segunda-feira (29), as novas orientações para os cidadãos interessados em se cadastrar no benefício.

Recomendado para você

Eventos político e esportivo e até o volume de feriados podem influenciar o desempenho de ativos; confira opções conforme o perfil do investidor

Saiba os melhores investimentos para 2026, ano de eleições e Copa do Mundo

Programa do governo federal é ampliado e passa a oferecer tarifa reduzida para famílias com renda de até um salário mínimo por pessoa; saiba mais

Novas regras da tarifa social de energia entram em vigor em 1° de janeiro; entenda

Último dia de atendimento ao público, este ano, será nessa terça-feira (30); depois, agências só vão reabrir na sexta-feira (2)

Bancos não abrem no dia 31; veja como fica pagamento dos boletos

O desconto é destinado às famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) que tenham renda familiar entre meio e um salário mínimo por pessoa e complementa a Tarifa Social de Energia Elétrica já existente. A partir de 1° de janeiro de 2026, a faixa de renda vai aumentar, e a política passará a atender famílias inscritas no CadÚnico que recebam até um salário mínimo por pessoa.

Com a nova norma, o cidadão tem direito a desconto no consumo mensal de até 120 kWh, por meio da isenção da cobrança da Conta de Desenvolvimento Energético (CDE). As casas que ultrapassarem esse limite de consumo terão que pagar a tarifa regular em vigor. A EDP destaca que o desconto se aplica, exclusivamente, ao valor da tarifa de energia, permanecendo a cobrança de impostos, taxas e demais encargos.

Leia mais

Imagem - Veja os direitos de quem trabalha no Natal e no ano-novo; saiba o que diz a lei e valores

Veja os direitos de quem trabalha no Natal e no ano-novo; saiba o que diz a lei e valores

Imagem - Contas de luz atrasadas podem ser pagas em até 60 parcelas no ES

Contas de luz atrasadas podem ser pagas em até 60 parcelas no ES

Imagem - IPTU e IPVA vêm aí: veja como se preparar para os reajustes

IPTU e IPVA vêm aí: veja como se preparar para os reajustes

Como se cadastrar?

Caso o consumidor atenda aos critérios do programa, o desconto será aplicado automaticamente na fatura, sem necessidade de solicitação. Para ter direito ao benefício, a conta de luz deve estar em nome de um dos membros da família cadastrados no CadÚnico. Caso contrário, é necessário realizar a troca de titularidade da conta de energia.

O cadastramento é feito de forma automática pela EDP, por meio do cruzamento de dados com as bases do governo federal. Se houver necessidade de atualização ou solicitação do benefício, o cliente deverá apresentar:

Conta de luz (energia) da EDP do Espírito Santo
Veja os critérios e a documentação necessária para garantir o Desconto Social de Energia  Crédito: Fernando Madeira

  • CPF; 
  • Documento de identidade com foto; 
  • Número de Identificação Social (NIS); 
  • Código Familiar do CadÚnico; 
  • Número da unidade consumidora (disponível na conta de energia). 

Leia mais

Imagem - Janeiro terá bandeira verde e conta de luz vai ficar mais barata

Janeiro terá bandeira verde e conta de luz vai ficar mais barata

Imagem - Bancos não abrem no dia 31; veja como fica pagamento dos boletos

Bancos não abrem no dia 31; veja como fica pagamento dos boletos

Imagem - O que tem nas águas de praias impróprias no ES e o que acontece ao entrar nelas

O que tem nas águas de praias impróprias no ES e o que acontece ao entrar nelas

Tarifa Social de Energia Elétrica

Desde 5 de julho de 2025, famílias com renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa passaram a contar com a isenção no consumo de até 80 kWh por mês. A partir de 1º de janeiro de 2026, o Desconto Social de Energia amplia esse benefício para famílias com renda entre meio e um salário mínimo por pessoa com consumo mensal de até 120 kWh.

A norma aprovada também concede descontos especiais e isenção para beneficiários do Benefício de Prestação Continuada (BPC), comunidades rurais, indígenas e quilombolas. A estimativa da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) é de que 4,1 milhões de famílias sejam beneficiadas.

Contato para informações

Todas as informações sobre as regras da Tarifa Social de Energia Elétrica e Desconto Social estão disponíveis no site www.edp.com.br/tarifasocial. Mais informações podem ser acessadas pelos canais oficiais e nas agências de atendimento.

Leia mais

Imagem - Casagrande veta novas taxas de registros de imóveis no ES

Casagrande veta novas taxas de registros de imóveis no ES

Imagem - Imetame fecha acordo com empresa holandesa para terminal de contêineres

Imetame fecha acordo com empresa holandesa para terminal de contêineres

Imagem - Hospitais usam cooperativa e empresa para não pagar piso da enfermagem no ES

Hospitais usam cooperativa e empresa para não pagar piso da enfermagem no ES

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais