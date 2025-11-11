Home
Mutirão oferece desconto em negociação de dívidas em Vitória

Ao todo, 24 instituições participam da ação do Procon da Capital, incluindo bancos, lojas e concessionárias de serviço público, na Casa do Cidadão, até sexta-feira (14)

André Cypreste

Estagiário / [email protected]

Publicado em 11 de novembro de 2025 às 15:27

Renegociar com os credores visando obter condições de pagamento mais favoráveis é uma boa alternativa para controlar as dívidas (Imagem: fizkes | Shutterstock)
Mutirão de renegociação de dívidas vai até a próxima sexta-feira (14), das 9h às 17h Crédito: fizkes | Shutterstock

A chegada do fim de ano oferece muitas oportunidades para comprar produtos e presentes. Mas fazer isso com as contas no vermelho pode ser difícil. A quarta edição do Negocia Vix, promovida pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) de Vitória, está realizando atendimentos aos consumidores da Capital para renegociação de dívidas. No primeiro dia da ação, na segunda-feira (10), os descontos chegaram a 97,5% do valor original.

Ao todo, 24 instituições participam da ação do Procon da Capital, incluindo bancos, lojas e concessionárias de serviço público, na Casa do Cidadão, até sexta-feira (14)

O mutirão vai até sexta-feira (14), das 9h às 17h, na Casa do Cidadão, em Itararé, Vitória. Ao todo, 24 instituições participam da ação – incluindo bancos, lojas e concessionárias de serviço público – realizando a negociação com o público para quitar dívidas em aberto, oferecendo valores especiais.

Durante o primeiro dia, foram realizados 282 atendimentos, com 80 acordos firmados entre empresas e consumidores. O valor total das dívidas renegociadas chegou a R$ 545,9 mil, com economia de R$ 244,1 mil para os consumidores – uma redução média de 44,73%.

Esses resultados mostram o quanto o Negocia Vix tem feito a diferença na vida das pessoas. Mais do que números, estamos falando de famílias que conseguem respirar aliviadas e retomar o controle financeiro. É gratificante ver tantos acordos sendo firmados e tantos cidadãos recuperando sua tranquilidade

Luciano Forrechi

Secretário municipal de Cidadania, Direitos Humanos e Trabalho

Instituições participantes

AgoraCred, Banestes, Banco BMG, Banco Bradesco, Banco Itaú Unibanco, Banco Pan, Banco Santander, Claro, Dacasa Financeira, Mercantil do Brasil Financeira, Tim, Vivo (Telefônica Brasil), Agibank, Banco Daycoval, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Casas Bahia, C&A Modas, CDL Vitória, Crefisa, EDP Espírito Santo, PicPay, Riachuelo e Sicoob-ES.

Serviço

  • 4ª edição do Negocia Vix - Mutirão de Negociação de Dívidas.
  • Quando: segunda (10) a sexta-feira (14), das 9h às 17h (entrega de senhas das 8h às 16h).
  • Local: Casa do Cidadão - Av. Maruípe, 2.544, Itararé, Vitória.

