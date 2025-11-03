Durante todo o mês

Feirão Limpa Nome tem descontos de até 99% para negociar dívidas; veja como

Ação oferece condições especiais de pagamento, com atendimento gratuito nas agências dos Correios e parcelamentos a partir de R$ 9,90

Publicado em 3 de novembro de 2025 às 15:44

Feirão Limpa Nome da Serasa começa nesta segunda-feira (3) e vai até 30 de novembro Crédito: Freepik

A partir desta segunda-feira (3), começa a 34ª edição do Feirão Serasa Limpa Nome. A ação para renegociação de dívidas vai até 30 de novembro e reúne mais de 1,6 mil empresas parceiras. Além disso, conta com o apoio dos Correios, com a possibilidade de atendimento presencial gratuito em mais de 7 mil agências espalhadas pelo Brasil.

Ao todo, 633 milhões de dívidas contarão com ofertas de negociação disponíveis em segmentos como bancos, varejo, telecomunicações, financeiras e concessionárias de serviços básicos. Os descontos podem chegar a 99% e há opções de parcelamento a partir de R$ 9,90, de acordo com as condições de cada credor.

Com 1,3 milhão de inadimplentes e 5,2 milhões de débitos ativos, que somam cerca de R$ 78,1 bilhões em dívidas, o Espírito Santo acompanha a tendência nacional de alta no número de endividados. O valor médio devido por pessoa é de R$ 5.874,91. As principais pendências estão relacionadas a contas básicas (27,26%), bancos e cartões (24,12%) e financeiras (19,23%) – empresas que oferecem crédito, mas não são instituições bancárias.

De acordo com o Mapa da Inadimplência da Serasa, o Brasil ultrapassou a marca histórica de 79 milhões de inadimplentes em setembro, após nove meses consecutivos de crescimento. O total de dívidas no país já soma R$ 496 bilhões, com média de R$ 6,2 mil por pessoa.

Como negociar as dívidas no Feirão Limpa Nome?

Os consumidores podem aproveitar as ofertas e os descontos de até 99% nos seguintes canais oficiais da Serasa:

Site : www.serasa.com.br;

: www.serasa.com.br; App Serasa (disponível no Google Play e App Store);

(disponível no Google Play e App Store); WhatsApp oficial: (11) 99575-2096.

Quem prefere o atendimento presencial pode procurar qualquer agência dos Correios, sem custo adicional, até o fim deste mês. No Espírito Santo, o destaque será o ponto de atendimento na Agência Central, que fica na Avenida Jerônimo Monteiro, 310, no Centro de Vitória, onde especialistas da Serasa e dos Correios estarão disponíveis nesta segunda (3) e terça-feira (4) para orientar os consumidores sobre educação financeira e organização do orçamento.

Para ser atendido, basta levar um documento oficial com foto. As condições oferecidas presencialmente são as mesmas disponíveis no site, app da Serasa ou pelo WhatsApp oficial (11) 99575-2096.

Serviço

Feirão Serasa Limpa Nome 2025

Período : de 3 a 30 de novembro de 2025;

: de 3 a 30 de novembro de 2025; Onde participar:

Online:



www.serasa.com.br;





App Serasa (disponível no Google Play e App Store);





WhatsApp oficial: (11) 99575-2096.



Presencial:



Agências dos Correios (atendimento gratuito em todo o Brasil) - consulte a mais próxima de você aqui!





Em Vitória/ES:





Agência Central dos Correios – Avenida Jerônimo Monteiro, 310 – Centro;







Atendimento com especialistas da Serasa e dos Correios na segunda (3) e terça-feira (4).

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta