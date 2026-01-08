Ora-pro-nóbis: 7 motivos para incluir a planta na alimentação

Publicado em 8 de janeiro de 2026 às 16:30
Cada vez mais presentes nas feiras e nas hortas urbanas, as PANCs (Plantas Alimentícias Não Convencionais), como a ora-pro-nóbis, têm ganhado espaço na mesa de quem busca uma alimentação saudável e sustentável. Isso porque elas apresentam enorme potencial nutricional, como vitaminas, minerais e fibras, sendo ótimas para diversificar as refeições sem gastar muito.
“Elas costumam ser mais acessíveis, já que muitas podem ser cultivadas em casa, e ainda oferecem um perfil nutricional excelente”, explica a nutricionista e educadora física Dani Borges.
Entre as PANCs, a ora-pro-nóbis se destaca por seu alto teor de proteínas e fibras. Essa planta trepadeira, muito comum em Minas Gerais, ganhou o apelido de “carne dos pobres” devido ao seu valor nutricional.
De acordo com Dani Borges, incluí-la na dieta pode trazer inúmeros benefícios. “Ela ajuda na digestão, melhora a imunidade e ainda é uma fonte vegetal de proteína, o que a torna excelente para quem busca uma alimentação mais equilibrada”, afirma.
Além de ser uma opção sustentável e acessível, a ora-pro-nóbis entrega mais do que sabor. Confira, abaixo, alguns motivos para inserir essa PANC na alimentação:
Por Tayanne Silva e Redação Edicase
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o