5 receitas fit com ora-pro-nóbis para ganhar massa muscular

A ora-pro-nóbis é uma planta altamente nutritiva e versátil, presente na maioria das cozinhas brasileiras devido à sua riqueza em proteínas, fibras e vitaminas, que ajudam a equilibrar as receitas com uma dose de saúde. Suas folhas podem ser utilizadas em uma variedade de pratos, como refogados, saladas, omeletes, tortas e até mesmo sucos, proporcionando não apenas um sabor único, mas também benefícios nutricionais significativos.
Pensando nisso, separamos 5 receitas com ora-pro-nóbis deliciosas e práticas para você incluir na dieta. Confira!
Omelete de ora-pro-nóbis
Ingredientes
- 2 ovos
- 1/2 xícara de chá de folhas de ora-pro-nóbis picadas
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- 1 colher de sopa de azeite
Modo de preparo
Em uma tigela, bata os ovos e tempere com sal e pimenta-do-reino. Adicione as folhas de ora-pro-nóbis e misture até obter uma mistura homogênea. Aqueça o azeite em uma frigideira e despeje a mistura de ovos. Cozinhe até a omelete estar firme e dourada dos dois lados. Sirva em seguida.
Torta de ora-pro-nóbis
Ingredientes
- 2 xícaras de chá de folhas de ora-pro-nóbispicadas
- 1 xícara de chá de leite de aveia
- 1/2 xícara de chá de óleo de coco
- 3 ovos
- 1 xícara de chá de farinha de trigo
- 1 colher de sopa de fermento em pó
- Sal e pimenta-do-reino a gosto
- Manteiga para untar
- Farinha para enfarinhar
Modo de preparo
No liquidificador, bata o leite, o óleo, os ovos, a pimenta-do-reino e o sal. Adicione a farinha e o fermento e bata até obter uma massa homogênea. Incorpore as folhas de ora-pro-nóbis à massa e misture bem. Despeje a massa em uma forma untada e enfarinhada e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 40 minutos. Sirva em seguida.
Ora-pro-nóbis refogada
Ingredientes
- 2 xícaras de chá de folhas de ora-pro-nóbis
- 1 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 2 colheres de sopa de azeite
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma panela, aqueça o azeite e refogue a cebola e o alho até dourarem. Adicione as folhas de ora-pro-nóbis e refogue até murcharem. Tempere com sal e pimenta-do-reino a gosto. Sirva em seguida.
Salada de ora-pro-nóbis
Ingredientes
- 2 xícaras de chá de folhas de ora-pro-nóbis
- 2 tomates picados
- 1 cebola roxa fatiada
- 1 pepino fatiado
- 1 cenoura ralada
- 1/4 de xícara de chá de queijo fetaesfarelado
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- Suco de um limão
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Lave bem as folhas de ora-pro-nóbis e os demais vegetais. Em uma tigela grande, misture as folhas de ora-pro-nóbis, os tomates, a cebola roxa, o pepino, a cenoura e o queijo feta. Em outra tigela pequena, misture o azeite de oliva, o suco de limão, o sal e a pimenta-do-reino. Regue a salada com o molho e misture bem para que todos os ingredientes fiquem bem temperados. Sirva em seguida
Suco de ora-pro-nóbis
Ingredientes
- 1 xícara de chá de folhas de ora-pro-nóbis
- 1 maçã picada com casca e sem sementes
- Suco de um limão
- 1 pedaço de gengibre
- 500 ml de água gelada
- Mel a gosto
Modo de preparo
Lave bem as folhas de ora-pro-nóbis, a maçã e o gengibre. No liquidificador, adicione as folhas de ora-pro-nóbis, a maçã picada, o suco de limão e o gengibre. Acrescente a água gelada e bata tudo até obter uma mistura homogênea. Coe o suco, adoce com mel e sirva em seguida.