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Saúde

5 receitas fit com ora-pro-nóbis para ganhar massa muscular

Aprenda a preparar pratos nutritivos, práticos e deliciosos com ora-pro-nóbis
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

16 ago 2024 às 13:44

Publicado em 16 de Agosto de 2024 às 13:44

Imagem Edicase Brasil
Omelete de ora-pro-nóbis Crédito: Mironov Vladimir | Shutterstock
A ora-pro-nóbis é uma planta altamente nutritiva e versátil, presente na maioria das cozinhas brasileiras devido à sua riqueza em proteínas, fibras e vitaminas, que ajudam a equilibrar as receitas com uma dose de saúde. Suas folhas podem ser utilizadas em uma variedade de pratos, como refogados, saladas, omeletes, tortas e até mesmo sucos, proporcionando não apenas um sabor único, mas também benefícios nutricionais significativos.
Pensando nisso, separamos 5 receitas com ora-pro-nóbis deliciosas e práticas para você incluir na dieta. Confira!

Omelete de ora-pro-nóbis

Ingredientes

  • 2 ovos
  • 1/2 xícara de chá de folhas de ora-pro-nóbis picadas
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • 1 colher de sopa de azeite

Modo de preparo

Em uma tigela, bata os ovos e tempere com sal e pimenta-do-reino. Adicione as folhas de ora-pro-nóbis e misture até obter uma mistura homogênea. Aqueça o azeite em uma frigideira e despeje a mistura de ovos. Cozinhe até a omelete estar firme e dourada dos dois lados. Sirva em seguida.

Torta de ora-pro-nóbis

Ingredientes

  • 2 xícaras de chá de folhas de ora-pro-nóbispicadas
  • 1 xícara de chá de leite de aveia
  • 1/2 xícara de chá de óleo de coco
  • 3 ovos
  • 1 xícara de chá de farinha de trigo
  • 1 colher de sopa de fermento em pó
  • Sal e pimenta-do-reino a gosto
  • Manteiga para untar
  • Farinha para enfarinhar

Modo de preparo

No liquidificador, bata o leite, o óleo, os ovos, a pimenta-do-reino e o sal. Adicione a farinha e o fermento e bata até obter uma massa homogênea. Incorpore as folhas de ora-pro-nóbis à massa e misture bem. Despeje a massa em uma forma untada e enfarinhada e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 40 minutos. Sirva em seguida.
Imagem Edicase Brasil
Ora-pro-nóbis refogada Crédito: cabuscaa | Shutterstock

Ora-pro-nóbis refogada

Ingredientes

  • 2 xícaras de chá de folhas de ora-pro-nóbis
  • 1 cebola picada
  • 2 dentes de alho picados
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite e refogue a cebola e o alho até dourarem. Adicione as folhas de ora-pro-nóbis e refogue até murcharem. Tempere com sal e pimenta-do-reino a gosto. Sirva em seguida.

Salada de ora-pro-nóbis

Ingredientes

  • 2 xícaras de chá de folhas de ora-pro-nóbis
  • 2 tomates picados
  • 1 cebola roxa fatiada
  • 1 pepino fatiado
  • 1 cenoura ralada
  • 1/4 de xícara de chá de queijo fetaesfarelado
  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva
  • Suco de um limão
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Lave bem as folhas de ora-pro-nóbis e os demais vegetais. Em uma tigela grande, misture as folhas de ora-pro-nóbis, os tomates, a cebola roxa, o pepino, a cenoura e o queijo feta. Em outra tigela pequena, misture o azeite de oliva, o suco de limão, o sal e a pimenta-do-reino. Regue a salada com o molho e misture bem para que todos os ingredientes fiquem bem temperados. Sirva em seguida

Suco de ora-pro-nóbis

Ingredientes

  • 1 xícara de chá de folhas de ora-pro-nóbis
  • 1 maçã picada com casca e sem sementes
  • Suco de um limão
  • 1 pedaço de gengibre
  • 500 ml de água gelada
  • Mel a gosto

Modo de preparo

Lave bem as folhas de ora-pro-nóbis, a maçã e o gengibre. No liquidificador, adicione as folhas de ora-pro-nóbis, a maçã picada, o suco de limão e o gengibre. Acrescente a água gelada e bata tudo até obter uma mistura homogênea. Coe o suco, adoce com mel e sirva em seguida.

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