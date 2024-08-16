O colesterol, um tipo de substância gordurosa (lipídio) presente em todas as células do corpo humano, desempenha funções essenciais, como a produção de hormônios (estrogênio, testosterona e cortisol), de vitamina D e a formação da membrana celular. No entanto, quando há uma alta concentração dele no organismo, é possível que se acumule nas paredes das artérias e contribua para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares.
Visando evitar que isso aconteça, deve-se manter uma rotina saudável com uma dieta equilibrada . Pensando nisso, separamos 5 receitas saudáveis para quem tem colesterol alto. Confira!
Guacamole
Ingredientes
- 1 abacate
- Suco de 1 limão
- 1 cebola picada
- 2 tomates sem sementes e picados
- 1 pimenta dedo-de-moça sem sementes e picada
- 1/2 maço de coentro picado
- 3 colheres de sopa de azeite de oliva
- Sal a gosto
Modo de preparo
Retire a casca e o caroço do abacate, coloque a polpa em uma tigela e amasse com um garfo, deixando apenas alguns pedaços. Depois, acrescente os demais ingredientes e misture delicadamente. Sirva em seguida.
Salada de quinoa com legumes
Ingredientes
- 1 xícara de chá de quinoa cozida
- 1/2 xícara de chá de tomate-cereja cortado ao meio
- 1/2 xícara de chá de pepino cortado em cubos
- 1/2 xícara de chá de cenoura ralada
- 1/4 de xícara de chá salsinha picada
- Suco de 1 limão
- Sal, azeite de oliva e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma tigela, misture a quinoa cozida, o tomate-cereja, o pepino, a cenoura e a salsinha. Tempere com suco de limão, azeite de oliva, sal e pimenta-do-reino. Misture bem e a salada já está pronta para o consumo.
Hambúrguer de grão-de-bico e quinoa
Ingredientes
- 1/2 xícara de chá de grão-de-bico cozido e escorrido
- 1/2 xícara de chá de quinoa cozida
- 1/2 cebola-roxa picada
- 1 dente de alho picado
- 1/4 de xícara de chá de coentro picado
- 1 colher de chá de cominho em pó
- 1 colher de chá de páprica doce
- Sal, azeite de oliva e pimenta-do-reino moída a gosto
- 1 colher de sopa de farinha de linhaça
- 1/4 de xícara de chá de farinha de rosca integral
Modo de preparo
Em um processador de alimentos, coloque o grão-de-bico , a quinoa, a cebola-roxa, o alho, o coentro, o cominho, a páprica, o sal e a pimenta-do-reino. Processe até obter uma mistura homogênea, mas ainda com alguns pedaços visíveis. Transfira para uma tigela e adicione a farinha de linhaça e a farinha de rosca. Misture bem até obter uma massa que possa ser moldada. Divida a massa em quatro partes e molde em formato de hambúrguer. Em seguida, aqueça uma frigideira em fogo médio com um fio de azeite e grelhe os hambúrgueres por cerca de 4-5 minutos de cada lado ou até ficarem dourados e firmes. Sirva em seguida.
Cookies de aveia
Ingredientes
- 1 xícara de chá de banana-nanica amassada
- 1 colher de chá de fermento químico em pó
- 1 xícara de chá de aveia em flocos finos
- 1 colher de sopa de óleo de coco
- Canela em pó a gosto
- 1/4 de xícara de chá de castanha-do-pará picada
- Óleo de coco para untar
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque a aveia , o óleo de coco, a banana amassada, o fermento, a canela e a castanha-do-pará. Depois, misture até formar uma massa uniforme. Coloque porções da massa em uma assadeira untada com óleo de coco e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 20 minutos ou até ficarem bem sequinhos. Remova com cuidado do forno e sirva.
Salmão assado com legumes
Ingredientes
- 2 filés de salmão
- 1 abobrinha cortada em rodelas finas
- 1 cenoura cortada em rodelas finas
- 1 cebola-roxa cortada em fatias finas
- 2 dentes de alho picados
- Sal, azeite de oliva e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em um recipiente, tempere os filés de salmão com sal e pimenta-do-reino e reserve. Em uma assadeira, coloque a abobrinha, a cenoura , a cebola-roxa e o alho picado. Regue com azeite de oliva e misture bem. Coloque os filés de salmão sobre os legumes. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 25 minutos ou até que o salmão esteja cozido. Sirva a seguir.