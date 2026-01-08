Verão: veja os benefícios do milho para a saúde e como consumi-lo

Publicado em 8 de janeiro de 2026 às 08:00
Não tem erro! O milho é um dos protagonistas do verão, seja na praia ou em casa. O alimento traz muitos benefícios para a saúde. A nutricionista Catiene Chieppe conta que ele é um alimento muito nutritivo, uma ótima fonte de fibras, vitaminas (complexo B, A, C, K), minerais (magnésio, potássio, selênio) e antioxidantes como luteína e zeaxantina, que ajudam na saúde dos olhos, auxilia a digestão, sistema imunológico e fornecem energia. "Por isso é um aliado da alimentação equilibrada quando consumido de forma saudável".
O alimento traz muitos benefícios para a saúde. O consumo, por exemplo, melhora o funcionamento intestinal. A nutricionista diz que é rico em fibras, principalmente as insolúveis (celulose, lignina) na casca, que aumentam o volume fecal e aceleram o trânsito. "As fibras ajudam a reter água, lubrificando as fezes e facilitando sua eliminação. Além disso, favorece a microbiota intestinal, essencial para a saúde digestiva. Mas é importante aumentar o consumo de água ao ingerir mais fibras para evitar o efeito contrário (prisão)".
Devido ao seu alto teor de fibras, que retardam a absorção de açúcar, evitando picos rápidos, o milho pode contribuir para o controle glicêmico. "No entanto, por ser fonte de carboidratos, seu consumo deve ser moderado e aliado a proteínas e gorduras saudáveis para um melhor controle, além de considerar o modo de preparo (evitando versões processadas e açucaradas)", diz a nutricionista.
Ele deve ser consumido, preferencialmente, em sua forma mais natural, como cozido ou assado. "A melhor forma de comer milho na praia é cozido ou assado, sem manteiga e pouco sal, servido na espiga ou em potinho. Caso queira consumir nos carrinhos que vendem na praia a orientação é a mesma. Evite manteiga, margarina e molhos em geral".
O médico Danilo Almeida, pós-graduado em Nutrologia, diz que o milho contém fibras que auxiliam o trânsito intestinal, contribuindo para o funcionamento do intestino quando consumido dentro de uma alimentação equilibrada e com boa ingestão de água.
Também contribui para a saúde do coração. "Principalmente por ser fonte de fibras e antioxidantes, que ajudam no controle do colesterol e na redução de processos inflamatórios associados às doenças cardiovasculares".
Ele diz que, para o consumo, o ideal é optar pelo milho cozido ou assado, evitando excesso de manteiga e sal. Também é importante observar a higiene, procedência e a conservação adequada do alimento. "Quando consumido em excesso, em versões ultraprocessadas ou por pessoas com sensibilidade intestinal, intolerâncias ou desequilíbrios metabólicos, o milho pode gerar desconfortos e picos glicêmicos", diz o médico.
Como parte de refeições completas, ele pode ser combinado com proteínas, legumes e gorduras boas, respeitando quantidades e a individualidade metabólica de cada pessoa. E as versões ultraprocessadas devem ser consumidas com muita moderação. "Salgadinhos, cereais açucarados e pipoca de micro-ondas costumam conter excesso de sódio, gorduras ruins e aditivos, oferecendo pouco benefício nutricional e devendo ser consumidos apenas ocasionalmente", diz o Danilo Almeida.
