Protagonista da estação

Verão: veja os benefícios do milho para a saúde e como consumi-lo

Ele é rico em fibras, antioxidantes e vitaminas, oferecendo vantagens que vão desde a saúde dos olhos até o controle do colesterol

Publicado em 8 de janeiro de 2026 às 08:00

O milho deve ser consumido, preferencialmente, em sua forma mais natural, como cozido ou assado Crédito: Shutterstock/ lovelypeace

Não tem erro! O milho é um dos protagonistas do verão, seja na praia ou em casa. O alimento traz muitos benefícios para a saúde. A nutricionista Catiene Chieppe conta que ele é um alimento muito nutritivo, uma ótima fonte de fibras, vitaminas (complexo B, A, C, K), minerais (magnésio, potássio, selênio) e antioxidantes como luteína e zeaxantina, que ajudam na saúde dos olhos, auxilia a digestão, sistema imunológico e fornecem energia. "Por isso é um aliado da alimentação equilibrada quando consumido de forma saudável".

O alimento traz muitos benefícios para a saúde. O consumo, por exemplo, melhora o funcionamento intestinal. A nutricionista diz que é rico em fibras, principalmente as insolúveis (celulose, lignina) na casca, que aumentam o volume fecal e aceleram o trânsito. "As fibras ajudam a reter água, lubrificando as fezes e facilitando sua eliminação. Além disso, favorece a microbiota intestinal, essencial para a saúde digestiva. Mas é importante aumentar o consumo de água ao ingerir mais fibras para evitar o efeito contrário (prisão)".

Devido ao seu alto teor de fibras, que retardam a absorção de açúcar, evitando picos rápidos, o milho pode contribuir para o controle glicêmico. "No entanto, por ser fonte de carboidratos, seu consumo deve ser moderado e aliado a proteínas e gorduras saudáveis para um melhor controle, além de considerar o modo de preparo (evitando versões processadas e açucaradas)", diz a nutricionista.



Catiene Chieppe explica como consumir o milho no dia a dia Crédito: Divulgação

O milho é uma ótima fonte de energia, fibras, vitaminas e antioxidantes. Pode ajudar na digestão, saúde ocular, saúde do coração e controle do peso, desde que consumido de forma equilibrada, dentro de um contexto saudável Catiene Chieppe Nutricionista

Ele deve ser consumido, preferencialmente, em sua forma mais natural, como cozido ou assado. "A melhor forma de comer milho na praia é cozido ou assado, sem manteiga e pouco sal, servido na espiga ou em potinho. Caso queira consumir nos carrinhos que vendem na praia a orientação é a mesma. Evite manteiga, margarina e molhos em geral".

Como consumir

O médico Danilo Almeida, pós-graduado em Nutrologia, diz que o milho contém fibras que auxiliam o trânsito intestinal, contribuindo para o funcionamento do intestino quando consumido dentro de uma alimentação equilibrada e com boa ingestão de água.

Também contribui para a saúde do coração. "Principalmente por ser fonte de fibras e antioxidantes, que ajudam no controle do colesterol e na redução de processos inflamatórios associados às doenças cardiovasculares".

Ele diz que, para o consumo, o ideal é optar pelo milho cozido ou assado, evitando excesso de manteiga e sal. Também é importante observar a higiene, procedência e a conservação adequada do alimento. "Quando consumido em excesso, em versões ultraprocessadas ou por pessoas com sensibilidade intestinal, intolerâncias ou desequilíbrios metabólicos, o milho pode gerar desconfortos e picos glicêmicos", diz o médico.

Como parte de refeições completas, ele pode ser combinado com proteínas, legumes e gorduras boas, respeitando quantidades e a individualidade metabólica de cada pessoa. E as versões ultraprocessadas devem ser consumidas com muita moderação. "Salgadinhos, cereais açucarados e pipoca de micro-ondas costumam conter excesso de sódio, gorduras ruins e aditivos, oferecendo pouco benefício nutricional e devendo ser consumidos apenas ocasionalmente", diz o Danilo Almeida.

