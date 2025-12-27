Férias

Vai para a praia? Veja como se alimentar bem e sem risco de passar mal

O calor intenso, a manipulação inadequada dos alimentos e o consumo de comidas de procedência duvidosa estão entre os principais fatores de risco

Publicado em 27 de dezembro de 2025 às 13:38

Para quem pretende levar lanches de casa, o médico recomenda opções mais simples, frescas e resistentes ao calor Crédito: Shutterstock/ afotostock

O verão no Brasil traz sol, férias e viagens às praias, mas também uma maior exposição a condições que favorecem viroses gastrointestinais e intoxicações alimentares. O calor intenso, a manipulação inadequada dos alimentos e o consumo de comidas de procedência duvidosa estão entre os principais fatores de risco.

Em cidades do litoral, especialmente durante o fim de ano, também são comuns os relatos de atendimentos por sintomas como diarreia, náuseas e vômitos, associados tanto a viroses quanto ao consumo de alimentos contaminados. Com o aumento do fluxo de turistas e a mudança na rotina alimentar, os cuidados com o que se consome à beira-mar tornam-se ainda mais importantes.

Quais alimentos exigem cuidado na praia

De acordo com o nutrólogo Daniel Magnoni, da Rede de Hospitais São Camilo, alguns alimentos oferecem maior risco de contaminação quando expostos ao calor por longos períodos.

“Os alimentos que devem ser evitados são aqueles que levam molhos ou cremes, pois apresentam maior risco de contaminação. Maionese, cremes brancos e molhos com mel entram nessa lista. Doces com recheio cremoso, frutos do mar e petiscos que são mergulhados em molhos, como molho rosé, maionese ou agridoce, também devem ser evitados. Esses molhos se contaminam com facilidade, inclusive durante o transporte, e o risco aumenta ainda mais depois de ficarem muito tempo expostos na praia”, explica Magnoni.

O especialista alerta ainda para o cuidado com pastas cremosas, como requeijão, ricota e creme de leite, que se deterioram rapidamente fora da refrigeração adequada.

“O ideal é transportar os alimentos em sacolas térmicas, junto com bolsas ou pacotes de gelo reutilizáveis, para manter a temperatura adequada e reduzir o risco de contaminação”, orienta o nutrólogo.

O que pode comer na praia

Para quem pretende levar lanches de casa, o médico recomenda opções mais simples, frescas e resistentes ao calor. “Quando se pensa em petiscos para a praia em dias de calor, é importante considerar que a pessoa vai passar muito tempo exposta ao sol. Cenoura, pepino, rabanete e tomatinhos-cereja são boas escolhas, podendo ser levados já temperados ou não”, afirma.

Queijos em porções pequenas, como muçarela tradicional ou muçarela de búfala, também podem ser consumidos, desde que bem acondicionados. Biscoitos integrais, doces ou salgados, são alternativas práticas. Para beber, a recomendação inclui água, água de coco, sucos em embalagens individuais e chá-mate, reforçando a importância da hidratação ao longo do dia.

No caso das crianças, a orientação é apostar em lanches naturais e de fácil digestão. “Para os pequenos, o ideal são sanduíches naturais. É possível preparar sanduíches de berinjela ou abobrinha, com queijo fatiado, sem molhos ou cremes, utilizando pão de forma integral e cortando em pequenos pedaços. Cenoura e pepino também costumam agradar”, indica o nutrólogo.

No verão, pequenas escolhas fazem grande diferença para a saúde. Optar por alimentos mais seguros, evitar preparações com alto risco de contaminação e garantir o armazenamento correto ajudam a prevenir viroses e intoxicações alimentares durante os dias de praia.

