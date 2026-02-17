Se cuida

Água de coco emagrece? Veja 4 mitos e verdade sobre o consumo da bebida

Amplamente consumida e considerada uma opção saudável, ela contribui para a saúde de diferentes formas

Publicado em 17 de fevereiro de 2026 às 12:32

A bebida reúne eletrólitos importantes, tem baixo valor calórico e contribui para a hidratação do organismo, especialmente em dias quentes Crédito: Imagem: PRASANNAPIX | Shutterstock

Natural, refrescante e abundante no Brasil, a água de coco ganhou o apelido de “isotônico da natureza”. A reputação tem base científica: a bebida reúne eletrólitos importantes, tem baixo valor calórico e contribui para a hidratação do organismo, especialmente em dias quentes.

A potência da água de coco está na composição simples e funcional. Ela contém potássio, sódio, magnésio, cálcio e pequenas quantidades de carboidratos naturais, combinação que favorece a reposição de líquidos e sais minerais perdidos no suor.

“É uma bebida que hidrata de forma rápida, indicada após atividade física moderada, exposição ao calor ou em quadros leves de desidratação. O potássio contribui para a função muscular, o controle da pressão arterial e o equilíbrio dos líquidos corporais”, explica o Prof. Dr. Durval Ribas Filho, nutrólogo e presidente da Associação Brasileira de Nutrologia (ABRAN).

Mais benefícios da água de coco

Quando inserida em uma alimentação equilibrada , a água de coco pode trazer ganhos adicionais:

Recuperação pós-exercício: ajuda a repor eletrólitos eliminados pelo suor;

Funcionamento intestinal: minerais presentes na água de coco podem estimular o trânsito intestinal;

Saúde cardiovascular: o potássio auxilia no equilíbrio da pressão arterial;

Redução de cãibras: especialmente em pessoas com ingestão insuficiente de potássio.

Aliada no processo de emagrecimento

Sozinha, a água de coco não emagrece. O benefício aparece na troca inteligente, pois, por ser pouco calórica e naturalmente doce, pode substituir refrigerantes , sucos industrializados e bebidas açucaradas. “Trocar uma bebida ultraprocessada por água de coco já representa um ganho metabólico importante. Menos açúcar, menos aditivos e mais hidratação real”, destaca o nutrólogo.

A água de coco é uma bebida amplamente consumida e pode auxiliar na manutenção de uma boa saúde Crédito: Imagem: GaudiLab | Shutterstock

Mitos e verdades sobre a água de coco

Apesar de ser amplamente consumida e considerada uma opção saudável, a água de coco ainda gera dúvidas. A seguir, veja o que é verdade e o que é mito sobre a bebida!

1. É um isotônico natural

Verdade. Ela repõe eletrólitos, mas não tem a mesma concentração de carboidratos das bebidas esportivas indicadas para treinos longos e intensos.

2. Tem poucas calorias e ajuda a reduzir o consumo de açúcar

Verdade. Um copo de água de coco tem, em média, 40 a 45 calorias. A doçura natural facilita a substituição de bebidas açucaradas, reduzindo a ingestão diária de açúcar e aditivos.

3. Substitui a água

Mito. A água continua sendo a principal fonte de hidratação. A água de coco deve entrar como complemento.

4. Pode ser consumida sem limite

Mito. Apesar de natural, o excesso não é indicado. O alto teor de potássio, essencial para músculos, nervos e coração, pode causar desequilíbrio eletrolítico quando ingerido em grandes quantidades, sobretudo em pessoas com problemas renais ou que usam certos medicamentos . Para adultos saudáveis, 1 a 2 copos por dia são suficientes para obter os benefícios com segurança.

