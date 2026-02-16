Se cuida

5 razões para incluir ovos na dieta durante o Carnaval

Um alimento completo, ele ajuda na recuperação e no desconforto causado pela ressaca

Publicado em 16 de fevereiro de 2026 às 17:29

Os benefícios nutricionais do ovo tornam o alimento um aliado na recuperação durante o Carnaval Crédito: Imagem: Nitr | Shutterstock

O ovo, um alimento nutritivo e versátil, é repleto de benefícios para a saúde e uma excelente fonte de proteínas de alta qualidade, essencial para a construção e reparo dos tecidos do corpo. Além disso, contém todos os aminoácidos necessários para o bom funcionamento do organismo.

Com a chegada do Carnaval, é comum que a combinação de festas e excessos leve muita gente a enfrentar o desconforto da ressaca no dia seguinte. Por sua vez, o Instituto Ovos Brasil (IOB) destaca como o ovo pode ser um aliado na recuperação, graças aos seus benefícios nutricionais e à facilidade de preparo, ideal para aqueles que buscam uma recuperação rápida e eficaz após um dia de excessos.

“A ressaca é consequência da metabolização do álcool no fígado, que depende de uma série de nutrientes para que o processo ocorra de forma eficiente”, explica Lúcia Endriukaite, nutricionista do Instituto Ovos Brasil. Por ser rico em vitaminas do complexo B , como B2, B5, B12 e colina, atua na síntese de glutationa, um poderoso antioxidante responsável por combater radicais livres no organismo.

Abaixo, Lúcia Endriukaite apresenta 5 motivos para incluir esse alimento na sua dieta antes, durante e após as folias do Carnaval. Confira!

1. É um alimento rico em proteínas

Além das vitaminas, o ovo contém proteínas de alta qualidade e os aminoácidos como a cisteína, a glicina, a glutamina, associados a minerais como ferro, selênio e zinco, que contribuem para a recuperação dos sintomas mais comuns da ressaca, como náusea, fadiga e dores de cabeça.

“Esses nutrientes atuam diretamente na produção de glutationa, um antioxidante natural, produzido pelo organismo que ajuda a desintoxicar o corpo e melhorar o funcionamento do fígado”, completa a nutricionista.

2. Contribui para receitas práticas nos dias de folia

Durante o Carnaval, manter uma alimentação equilibrada pode fazer toda a diferença tanto para prevenir quanto para recuperar-se de uma ressaca. Lúcia Endriukaite sugere opções de receitas rápidas, como ovos mexidos ou cozidos, que são fáceis de preparar.

“ Ovos combinados com fontes de carboidratos, como torradas, frutas ou sucos de frutas, oferecem vitaminas e minerais que auxiliam na recuperação, além de compostos bioativos com ação antioxidante”, afirma.

3. Ovo ajuda na recuperação

Para uma recuperação completa, a nutricionista destaca a importância de seguir três pilares: sono, hidratação e alimentação . “Além de uma boa noite de sono, o consumo de água ou sucos naturais é fundamental para repor líquidos e acelerar o processo de recuperação. Alimentos ricos em vitaminas e minerais, como verduras e frutas, aliados ao ovo, são fundamentais para fornecer os nutrientes de que o organismo precisa”, ressalta Lúcia Endriukaite.

O ovo ajuda a retardar a absorção do álcool no organismo Crédito: Imagem: RossHelen | Shutterstock

4. Ajuda a prevenir sintomas mais severos

Para evitar a ressaca, Lúcia Endriukaite reforça a importância de uma alimentação rica em proteínas e gorduras boas antes de consumir bebidas alcoólicas. “O ovo, por ser rico em proteína e gordura, ajuda a retardar a absorção do álcool no organismo. Por isso, incluir o ovo no café da manhã ou no jantar antes das festas pode ajudar a prevenir sintomas mais severos no dia seguinte”, orienta a nutricionista.

5. Auxilia na manutenção da energia

Além de ajudar na recuperação, o ovo também pode ser um grande aliado para manter a disposição durante os dias de festa. “Por fornecer proteínas de alta qualidade e nutrientes essenciais, o ovo contribui para a manutenção da energia ao longo do dia. Incluir o ovo nas refeições do Carnaval ajuda a garantir a performance e a vitalidade necessárias para aproveitar a folia”, conclui Lúcia Endriukaite.

Combinando praticidade, sabor e benefícios nutricionais, o ovo se destaca como um alimento versátil e poderoso para quem quer curtir o Carnaval sem se preocupar com a ressaca.

Por João Pedro Costa

