Férias de verão: 10 passos essenciais para proteger a pele e prevenir o câncer

Veja como se proteger nos dias de sol e evitar complicações com a saúde

Publicado em 24 de dezembro de 2025 às 17:04

O uso do protetor solar é indispensável para aproveitar o verão com saúde Crédito: Imagem: Billion Photos | Shutterstock

Os meses mais quentes do ano convidam para mergulhos, viagens e passeios prolongados, mas também exigem atenção redobrada com a exposição solar. Embora faça parte da rotina de milhões de brasileiros, o sol em excesso continua sendo o principal fator de risco para o câncer de pele — problema que ultrapassa185 mil novos diagnósticospor ano no Brasil, de acordo com a Sociedade Brasileira de Dermatologia.

Como reforça Rafael Schmerling, oncologista do Hospital Nove de Julho e do Samaritano Higienópolis, “o câncer de pele é altamente prevenível, e o verão é uma oportunidade para reforçar os hábitos de proteção solar. Pequenas atitudes podem reduzir de forma significativa os riscos e garantir que todos aproveitem a estação com tranquilidade”. Assim, curtir o verão também significa unir lazer e cuidado — uma combinação essencial para manter a saúde da pele em dia.

A seguir, veja como curtir o verão com segurança e proteger sua pele de forma eficiente!

1. Use protetor solar diariamente

Aplique FPS 50 ou mais em todo o corpo, inclusive nas orelhas, nos pés e no pescoço. Reaplique a cada 2 horas ou após entrar na água.

2. Busque sombra – especialmente entre 10h e 16h

Nesse intervalo, a radiação UVB é mais intensa. Se possível, programe passeios, esportes e atividades ao ar livre para o início da manhã ou fim da tarde.

3. Aposte em barreiras físicas

Chapéus de aba larga, bonés, roupas com proteção UV e óculos escuros ajudam a reduzir significativamente os danos causados pelo sol.

4. Hidrate-se ao longo do dia

O calor intenso favorece a desidratação, que compromete a saúde da pele. Beba água frequentemente, mesmo sem sede.

Protetor labial protege os lábios da ação do tempo Crédito: Imagem: Prostock-studio | Shutterstock

5. Não esqueça o protetor labial com FPS

Os lábios também queimam e podem desenvolver lesões pré-cancerígenas. Use produtos específicos e reaplique durante o dia.

6. Cuidado redobrado com crianças

Queimaduras solares na infância tendem a elevar o risco de melanoma na vida adulta, já que a pele das crianças é naturalmente mais sensível. Por isso, além do uso de filtro solar adequado para cada faixa etária, é importante priorizar sombra, barreiras físicas e roupas com proteção UV.

7. Não faça bronzeamento artificial

A prática é considerada cancerígena pela Organização Mundial da Saúde, além de ser proibida no Brasil. Não existe bronzeamento artificial seguro.

8. Atenção às superfícies que refletem o sol

Areia, água e concreto aumentam a incidência de radiação. Mesmo na sombra, continue usando protetor.

9. Observe sua pele regularmente

Manchas que mudam de cor ou tamanho, pintas irregulares, feridas que não cicatrizam e coceiras persistentes merecem avaliação médica.

10. Mantenha consultas dermatológicas em dia

O acompanhamento anual ajuda a detectar precocemente qualquer alteração suspeita, aumentando muito as chances de cura.

Por Aline Zuliani

