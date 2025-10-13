Internação

É grave? Entenda o que é a crise de hérnia de disco, condição de Tiago Iorc

Os sintomas mais comuns são dor intensa no pescoço, que pode irradiar para o ombro e o braço, formigamento, dormência e fraqueza em um dos membros superiores

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 14:35

Tiago Iorc foi internado após sofrer uma crise de hérnia de disco na região cervical Crédito: Reprodução @Tiagoiorc

O cantor Tiago Iorc foi internado neste final de semana após sofrer uma crise de hérnia de disco na região cervical. "Tive que ser internado às pressas por conta de uma crise de hérnia de disco na cervical, causada por má postura ao longo dos anos... Por ser alto, por tocar violão, ficar muito tempo no celular (nosso mal contemporâneo)... Basicamente, por eu ficar com a cabeça baixa e o pescoço curvado por muito tempo", revelou na rede social.

O cantor contou que já havia enfrentado uma crise semelhante há cerca de quatro anos e que, na época, conseguiu evitar a cirurgia com fisioterapia, pilates e osteopatia (técnica que alonga partes do corpo). “A conta chegou ontem, sem dó. Os médicos sugeriram fazer um procedimento de bloqueio do processo inflamatório com injeções nas áreas afetadas da coluna. Vou fazer o procedimento já, já. Mandem boas energias”.

Segundo o ortopedista Amauri Chaves Filho, do Hospital Santa Rita, a hérnia de disco cervical é uma alteração em que o disco entre as vértebras do pescoço se rompe e pressiona os nervos, o que provoca dor e perda de mobilidade. “A degeneração do disco é um processo natural do envelhecimento - é resultado do desgaste natural das estruturas que amortecem os movimentos do pescoço, é como se uma ‘almofada’ entre as vértebras se rompesse e pressionasse os nervos, gerando dor e limitação -, mas pode ser acelerada por fatores como má postura, movimentos repetitivos, esforço físico excessivo e traumas”, alerta.

Os sintomas variam conforme o grau e o local da compressão. “Os mais comuns são dor intensa no pescoço, que pode irradiar para o ombro e o braço, formigamento, dormência e fraqueza em um dos membros superiores”, destaca o ortopedista.

O ortopedista Amauri Chaves Filho explica o tratamento para crise de hérnia de disco na região cervical Crédito: Divulgação Amauri Chaves

Em casos mais graves, pode haver comprometimento da medula espinhal, resultando em perda de equilíbrio, dificuldade para andar e diminuição da força nas pernas. Amauri Chaves Filho Ortopedista

O médico explica que a dor pode ser incapacitante durante as crises agudas. “Alguns pacientes descrevem como uma corrente elétrica que desce pelo braço. É uma dor que imobiliza, causada tanto pela compressão mecânica do nervo quanto pela inflamação local”, afirma.

Apesar da intensidade dos sintomas, a maioria dos casos tem boa resposta ao tratamento conservador. O manejo inclui medicações analgésicas e anti-inflamatórias prescritas por um médico, fisioterapia e, quando necessário, procedimentos minimamente invasivos, como infiltrações ou bloqueios. “As cirurgias tradicionais e minimamente invasivas - como a cirurgia endoscópica da coluna - são indicadas em casos de compressão severa ou falha do tratamento conservador”, explica o especialista.

Para prevenir o problema, o ortopedista reforça a importância da postura e da atividade física regular. “Manter o peso corporal adequado, evitar longos períodos na mesma posição e fortalecer a musculatura cervical são atitudes simples que fazem diferença”, orienta o ortopedista.

