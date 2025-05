Muita dor

Ana Paula Renault é internada com crise de hérnia de disco; entenda a condição

Hérnia de disco pode causar dor intensa ao se movimentar, dificuldade para caminhar, formigamento ou dormência nos braços, mãos, pernas e pés, além de fraqueza muscular

A ex-BBB e apresentadora Ana Paula Renault foi internada após uma crise de hérnia de disco. "Oi, gente. Ela quase não aparece nos Stories e, quando vem, é vestidinha desse jeito, numa cama de hospital. Gente, eu nunca fui internada na vida! Terça-feira (13) minha hérnia de disco deu uma crise que eu vim correndo para o pronto-socorro e, eles não me deram alta mais, porque eu já estava tendo comprometimento neurológico. Meu pé esquerdo já estava 'bobo', está dormente até agora, eu não sinto os dedos e eu vou fazer uma cirurgia de emergência, mesmo", explicou Ana Paula. >

A hérnia de disco é um problema comum e estima-se que até 20% dos adultos terão hérnia de disco em algum momento. “Imagine que sua coluna é formada por vários ossos empilhados, chamados vértebras. Entre esses ossos, existem ‘almofadinhas’ chamadas discos intervertebrais. Esses discos funcionam como amortecedores, permitindo movimento e absorvendo o impacto do dia a dia - como andar, correr ou até se curvar para pegar algo no chão. Agora, pense nesses discos como se fossem um sanduíche de gelatina: por fora, têm uma capa mais firme (o anel fibroso) e, por dentro, uma parte mais mole, como um gel (o núcleo pulposo). A hérnia de disco acontece quando essa parte interna escapa ou vaza por uma rachadura na parte externa do disco. Quando isso acontece, esse gel pode pressionar os nervos da coluna, o que causa dor, formigamento, fraqueza ou perda de sensibilidade. Essa dor pode ficar só nas costas ou até irradiar para os braços ou pernas, dependendo da região afetada”, explica o ortopedista Fernando Jorge.>