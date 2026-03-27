Peptídeos: o que são e como podem beneficiar sua pele

Quem pode usar?
Veja cosméticos com peptídeos
- Collagen Sérum 3X, da Adcos. Possui ação integrada que contribui para redução de todo as rugas da face, para o aumento da firmeza, da sustentação e da densidade da pele, favorecendo a recuperação dos contornos faciais e o reequilíbrio da harmonia do rosto. Para isso, conta com 3 vezes mais concentração de Peptídeos para redução perceptível de todos os tipos de rugas.
- Neo Dermo Pró Age Collection 45+, de Eudora. Gel creme hidratante facial para peles a partir de 45 anos. Com efeito preenchedor e 72 horas de hidratação, ele reduz rugas e linhas de expressão. Contém Peptídeos que aumentam a produção de proteínas que preservam a firmeza da pele e diminui rugas e linhas de expressão. (COMPRE NA AMAZON)
- Porcelain Glow Ultra Glass Skin Effect, da Ada Tina. O produto conta com a tecnologia Deep Microcrystal Needles, trazendo microagulhas invisíveis que penetram na pele para promover uma microestimulação até nas camadas mais profundas, favorecendo a produção de colágeno. A composição é rica em Vitamina C, Niacinamida e Peptídeos de Retinol-Like. (COMPRE NA AMAZON)
- P-TIOX, de de SkinCeuticals. Sérum com neuropeptídeos para tratar rugas de expressão e melhorar a textura da pele. Sua fórmula previne e corrige nove tipos de rugas de contração (Rugas de Expressão, Rugas Dinâmicas ou Linhas de Expressão) causadas pelas expressões faciais repetitivas, inclusive rugas que a toxina botulínica não trata. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
- RetrinAL Creme 0.1, de Avène. Creme anti-idade com retinaldeído e efeito clinicamente comprovado, que reduz rugas e linhas finas, recupera a firmeza da pele e uniformiza o tom da pele para uma aparência mais jovem e saudável. O retinaldeído, precursor da vitamina A, contribui para a renovação da pele com a redução de rugas e linhas finas.
- Restorative Neck Complex, de Alastin. Creme anti-aging com formulação específica para os cuidados do pescoço e colo. Além de recuperar a barreira cutânea e aumentar a hidratação em 64,74% apenas 30 minutos após a aplicação, também conta com tecnologia TriHex, desenvolvida com peptídeos ativos. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
- Cetaphil Healthy Renew Sérum Facial. Com peptídeos purificados em sua composição, 93% dos usuários sentiram melhora da elasticidade da pele após 56 dias de uso contínuo. Além do mais, ajuda na redução de 23% das rugas após 4 semanas. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
- Peeling Facial, de Helene Deon. Com esfoliação que elimina impurezas e a poluição, ele desobstrui os poros e estimula a renovação e regeneração celular. Sua fórmula conta com ação antioxidante e anti-inflamatória, que previne novas manchas, uniformiza o tom da pele, mantém a hidratação e ilumina a pele. Possui microesferas de arroz + argila branca, papaína, alantoína, manteiga de Karité e peptídeos. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
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