Água do frango causa intoxicação? Os riscos do suco da Milena no BBB 26

Em casa, o risco está principalmente na contaminação cruzada, já que a água do frango pode contaminar mãos, utensílios, pia e outros alimentos, facilitando a ingestão das bactérias e aumentando a chance de infecção. Por isso, é importante adotar alguns cuidados, como não lavar o frango. “Lavar o frango não remove o risco de Salmonella. Pelo contrário, pode piorar a situação. A prática favorece a proliferação de microrganismos nocivos que são espalhados junto com a água nas superfícies ao redor, aumentando o risco de contaminação cruzada e, consequentemente, de infecção alimentar. E não há necessidade de se preocupar com bactérias, pois elas serão eliminadas pelo calor durante o preparo adequado do alimento”, pontua a médica.