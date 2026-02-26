Saúde

Caso Ivete Sangalo: entenda por que a diarreia pode levar ao desmaio

A diarreia é caracterizada pelo aumento do número de evacuações com fezes líquidas ou amolecidas

Publicado em 26 de fevereiro de 2026 às 12:53

Ivete Sangalo contou aos seguidores sobre o caso Crédito: Reprodução Instagram @ivetesangalo

A cantora Ivete Sangalo, 53, contou que desmaiou e precisou ser internada em Salvador após um episódio de diarreia intensa.

A cantora passou mal em casa, desmaiou por causa de desidratação após várias idas ao banheiro durante a noite e foi levada ao hospital para exames. Ivete explicou que teve uma virose, com dor de cabeça forte, desidratou e caiu, sofrendo cortes no rosto.

"Essa noite, tive uma diarreia muito intensa, de uma virose que peguei, e uma dor de cabeça muito forte. Passei a noite indo ao banheiro. Às 7h da manhã, desidratei por causa da diarreia, a minha pressão baixou e eu desmaiei, caí no chão com tudo, inclusive tive um corte [no olho e na testa]. Estou bem, assistida por médicos muito competentes. Estou bem e vou ficar maravilhosa".

Entenda a diarreia

Em situações de evacuações frequentes e perda acelerada de líquidos, o organismo pode entrar em desidratação e apresentar queda de pressão, aumentando o risco de tontura e perda de consciência.

A diarreia é caracterizada pelo aumento do número de evacuações com fezes líquidas ou amolecidas. Segundo informações do Ministério da Saúde e da Organização Mundial da Saúde, o quadro costuma ser provocado por vírus, bactérias, parasitas, intoxicação alimentar, intolerâncias ou reação a medicamentos. O maior perigo está na perda rápida de água e sais minerais, que pode acontecer em poucas horas.

O especialista em Clínica Médica Vitor Brasileiro, da Unimed Sul Capixaba, explica que a diarreia pode sim levar ao desmaio quando há desidratação importante. “Quando o paciente perde muito líquido, o volume de sangue circulante diminui, a pressão pode cair e o cérebro recebe menos oxigenação, o que favorece tontura e até síncope”. O médico acrescenta que o esforço contínuo para evacuar também pode estimular o reflexo vasovagal, mecanismo que reduz momentaneamente a frequência cardíaca e a pressão arterial.

A perda intensa de líquidos pode evoluir para desidratação, condição marcada por boca seca, fraqueza, pouca urina, tontura e mal-estar. “A desidratação associada à queda de pressão é a principal razão das pessoas passarem mal em quadros de diarreia forte, e isso pode acontecer mesmo em adultos saudáveis se a reposição não for feita rapidamente”, ressalta o médico.

A Carolina Casotti, da Rede Meridional, diz que a diarreia é definida quando ocorrem três ou mais evacuações líquidas ou pastosas por dia e pode ter diferentes causas, que vão desde infecções até doenças intestinais crônicas.

Carolina explica que, em quadros intensos, a diarreia pode, sim, provocar desmaio. Isso acontece porque há perda significativa de água e sais minerais pelas fezes, levando à desidratação. “Essa redução do líquido circulando no corpo provoca queda da pressão arterial. Com menos sangue chegando momentaneamente ao cérebro, a pessoa pode sentir tontura e até desmaiar”, esclarece.

A médica destaca ainda que o esforço contínuo e a grande perda de líquidos favorecem a desidratação, especialmente quando não há reposição adequada. Entre os sinais mais comuns estão sede intensa, boca seca, fraqueza, tontura e urina escura em pequena quantidade. Em casos mais graves, podem ocorrer queda de pressão, desmaios e até confusão mental.

O tratamento

O tratamento depende da gravidade. Em casos leves, a orientação é a hidratação constante com água e soro de reidratação oral, além de alimentação leve. Situações com sinais de desidratação, febre alta, sangue nas fezes, vômitos persistentes ou episódios de desmaio exigem avaliação médica e, em alguns casos, hidratação venosa. A recomendação das autoridades de saúde é procurar atendimento sempre que houver piora dos sintomas ou dificuldade de ingerir líquidos.

Carolina diz que a.avaliação médica é fundamental quando há vômitos que dificultam a ingestão de líquidos, sinais de desidratação, febre, dor abdominal intensa, presença de sangue nas fezes ou persistência de diarreia profusa por mais de 48 horas.

