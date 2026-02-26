Saiba como limpar os óculos de forma correta e quando é hora de trocá-los

Publicado em 26 de fevereiro de 2026 às 09:00
Limpar os óculos pode parecer um gesto automático, mas a forma como você faz isso define se suas lentes durarão anos ou apenas alguns meses. Muita gente comete o erro de usar a barra da camiseta ou produtos de limpeza doméstica, o que, a longo prazo, acaba criando uma "nevoa" de microarranhões permanente.
A higienização adequada dos óculos impacta diretamente na qualidade da visão e na durabilidade das lentes. De acordo com a oftalmologista Liliana Nóbrega, o cuidado diário ajuda a evitar desconfortos visuais e danos aos tratamentos ópticos.
“Lentes sujas acumulam gordura, poeira e micro-organismos que reduzem a nitidez da visão, aumentam o esforço ocular e podem causar sintomas como cansaço visual, dor de cabeça e ardência nos olhos. Além disso, a sujeira acumulada pode comprometer os tratamentos das lentes ao longo do tempo”, explica.
O uso de produtos inadequados na hora de limpar os óculos é um dos erros mais comuns. Segundo a especialista, nem todo item de limpeza é seguro para os óculos. “O álcool, principalmente o álcool em gel ou álcool comum, não é recomendado, pois pode danificar os tratamentos das lentes, como antirreflexo, filtro de luz azul e proteção UV, levando ao desgaste precoce”, alerta.
Já o detergente pode ser utilizado, mas com restrições. “O detergente pode ser usado somente se for neutro, sem corantes, sem perfume e sem ação desengordurante agressiva. Produtos comuns de limpeza doméstica ou multiuso não devem ser utilizados”, orienta.
Liliana NóbregaOftalmologista
Secar as lentes com papel higiênico, guardanapo ou até mesmo na própria roupa pode parecer prático, mas prejudica o material. “Papel higiênico, guardanapos e tecidos de roupa possuem fibras ásperas que podem causar micro riscos nas lentes, especialmente nas que possuem tratamento antirreflexo. Esses pequenos riscos se acumulam com o tempo e comprometem a qualidade da visão”, destaca.
A dicas para limpar as lentes
Lave as mãos antes de manusear os óculos;
Enxágue as lentes em água corrente para remover partículas de poeira;
Aplique uma pequena quantidade de sabonete neutro;
Massageie suavemente as lentes e a armação com a ponta dos dedos;
Enxágue bem;
Seque com pano de microfibra limpo, sem esfregar com força.
Segundo o oftalmologista Lucas Emery, do Hospital de Olhos de Vitória, resíduos de poeira, gordura da pele e poluição se acumulam nas lentes ao longo do dia. Esse acúmulo reduz a nitidez da imagem e pode causar irritação ocular. “Manter as lentes limpas garante melhor desempenho visual e preserva os tratamentos aplicados nelas, como antirreflexo e proteção contra luz azul”.
O médico alerta que álcool, desinfetantes e produtos multiuso podem corroer a camada protetora das lentes. “O álcool resseca e desgasta os tratamentos da lente. Com o tempo, isso provoca manchas e perda da transparência”, afirma. Ele acrescenta que detergentes com corantes ou perfumes também não são indicados, porque podem deixar resíduos e comprometer o material.
O procedimento recomendado é simples e pode ser feito em casa. "O ideal é usar água fria ou levemente morna, sabonete neutro, sem perfume e sem corantes, e finalizar com pano de microfibra limpo”, orienta. A água muito quente deve ser evitada, pois pode deformar a armação e afetar os tratamentos das lentes.
Papel higiênico, guardanapo, lenço de papel e a própria roupa não são recomendados. Apesar de parecerem macios, esses materiais possuem fibras que provocam micro-arranhões. “A longo prazo, esses riscos comprometem a nitidez da visão e exigem a troca das lentes antes do tempo”, alerta o oftalmologista.
A troca dos óculos deve ser considerada quando o grau está desatualizado, as lentes estão riscadas ou amareladas, o antirreflexo está danificado ou a armação já não oferece bom encaixe. “Em geral, recomenda-se uma avaliação oftalmológica anual, mesmo que o paciente não perceba sintomas”, conclui a oftalmologista.
Lucas Emery diz que a troca é indicada quando há riscos que prejudicam a visão, descascamento do antirreflexo, manchas permanentes ou mudança no grau. “Se o paciente percebe dificuldade para enxergar com os óculos atuais ou sente desconforto frequente, é importante passar por nova avaliação”, orienta.
