A virose se manifesta principalmente em forma de dores abdominais, diarreias, náuseas e vômitos Crédito: Divulgação

Os moradores do município de Guarapari , na região da Grande Vitória , e turistas que frequentam a cidade precisam ficar atentos aos cuidados com a saúde. Isso porque os casos de viroses, envolvendo sintomas de vômitos e diarreias, quase triplicaram no mês de dezembro ao comparar 2022 com 2023. Ao todo, foram 126 casos no último mês do ano passado, cerca de 2,7 vezes mais que o mesmo período de 2022, quando ocorreram 46 registros, segundo a administração central da região.

Só na primeira semana aconteceram a maior quantidade de pessoas doentes, com 50 registros. No ano retrassado foram 4, sendo então 12 vezes mais de adoecidos no local ao comparar os dois períodos. Nas três semanas seguintes, a cidade continuou a apresentar alta dos casos com, respectivamente, 34 casos, 24 casos e 18 casos, em contrapartida de 4,8 e 16 de 2022.

Segundo a infectologista Rubia Miossi os casos podem ter ligação com a aglomeração de pessoas e alimentos contaminados.

“Geralmente essas viroses gastrointestinais podem estar ligadas a alimentos ou água contaminados que várias pessoas consomem ao mesmo tempo, e, em caso de verão, as pessoas costumam juntar amigos e família para viajar juntos para praia, por isso acabam sendo mais comuns”, explicou a médica.

Your browser does not support the audio element. Diarreia e vômito: casos de virose quase triplicam em Guarapari

Apesar do aumento de registros, não se pode definir como um surto, mas o infectologista Lorenzo Gavazza alertou para a necessidade de acompanhamento. "Pelos dados comparativos apresentados, houve grande aumento na incidência de casos no período. Se definida uma localidade específica, podemos identificar um provável surto, e se acontecer é indicado acompanhamento e intervenção com medidas preventivas e os cuidados gerais", afirmou.

Outros sintomas e cuidados

Apesar de diarreia e vômitos serem os principais sintomas relatados por quem teve a doença, há outros sinais a se atentar, como febre e mal-estar. Assim que identificados, eles devem ser tratados para uma boa recuperação.

“A primeira coisa a fazer é hidratação. Beber muito líquido, de preferência o soro oral, aquele de pacotinho comprado na farmácia ou distribuído pelo posto de saúde, pode ser também o já comprado pronto. Em caso de febre, a gente recomenda os antitérmicos mais comuns mesmo”, indicou a infectologista.

Outras indicações são: evitar refrigerantes, café ou bebidas alcoólicas, alimentos gordurosos e de difícil digestão. Além disso, consumir alimentos leves é importante. De acordo com a médica da família Renata Calazans, quando os sintomas pioram e a pessoa com o vírus passa a vomitar demais ou o número de idas ao banheiro ultrapassa o habitual, é necessário ir ao hospital.

Para evitar passar por esse problemas são indicados algumas precauções, como: