Verão eleva temperaturas e sensação térmica ultrapassa os 50°C no ES

O ano de 2023 foi marcado por ondas de calor e temperaturas elevadas em todo o Brasil. O verão, estação mais quente do ano, começou na última sexta-feira (22) e já mostrou que os capixabas enfrentarão meses mais quentes que o normal. Apenas na primeira semana, entre os dias 22 e 26, algumas cidades do Estado registraram sensação térmica acima dos 50 °C.