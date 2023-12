Calorão

Verão eleva temperaturas e sensação térmica ultrapassa os 50°C no ES

A estação mais quente do ano começou na última sexta-feira (22) e já mostrou que os capixabas enfrentarão meses mais quentes do que o observado nos últimos naos

2 min de leitura min de leitura

Nayra Loureiro Estagiária / [email protected]

O ano de 2023 foi marcado por ondas de calor e temperaturas elevadas em todo o Brasil. O verão, estação mais quente do ano, começou na última sexta-feira (22) e já mostrou que os capixabas enfrentarão meses mais quentes que o normal. Apenas na primeira semana, entre os dias 22 e 26, algumas cidades do Estado registraram sensação térmica acima dos 50 °C.

Os moradores de São Mateus, no Norte do Espírito Santo, experimentaram na última semana a sensação térmica de 51,1 graus. Já Marilândia registrou a segunda maior sensação térmica: 46,7 °C. As informações são do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper). Confira o ranking completo abaixo:

São Mateus - 51,1 °C Marilândia - 46,7 °C

Linhares - 45,6 °C

Vitória - 45 °C

Vila Velha 42,2 °C Venda Nova do Imigrante 41,7 °C

Alegre 41,1 °C

Ecoporanga 41,1 °C



Primavera quente e seca

Apesar de o verão ter começado apenas na última semana, a primavera também foi uma estação com recordes de temperaturas e pouca chuva no Estado. O dia 12 de novembro, conforme levantamento do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), foi o dia mais quente do ano.

Os termômetros atingiram 40,8 °C em Alegre, na região Sul, e em Marilândia, (Noroeste), considerada a maior temperatura do ano nas duas cidades e também no Estado. Em Vitória, a máxima no ano foi de 37,7 °C, registrado no dia 12 de novembro, segundo o Inmet.

Como identificar a sensação térmica? Segundo o Incaper, o índice de Sensação Térmica (Wind Child, em inglês), é calculado através de uma equação matemática a partir do valor da temperatura e da velocidade do vento.

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta