O ano de 2023 foi marcado por ondas de calor e temperaturas elevadas em todo o Brasil. O verão, estação mais quente do ano, começou na última sexta-feira (22) e já mostrou que os capixabas enfrentarão meses mais quentes que o normal. Apenas na primeira semana, entre os dias 22 e 26, algumas cidades do Estado registraram sensação térmica acima dos 50 °C.
Os moradores de São Mateus, no Norte do Espírito Santo, experimentaram na última semana a sensação térmica de 51,1 graus. Já Marilândia registrou a segunda maior sensação térmica: 46,7 °C. As informações são do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper). Confira o ranking completo abaixo:
- São Mateus - 51,1 °C
- Marilândia - 46,7 °C
- Linhares - 45,6 °C
- Vitória - 45 °C
- Vila Velha 42,2 °C
- Venda Nova do Imigrante 41,7 °C
- Alegre 41,1 °C
- Ecoporanga 41,1 °C
Primavera quente e seca
Apesar de o verão ter começado apenas na última semana, a primavera também foi uma estação com recordes de temperaturas e pouca chuva no Estado. O dia 12 de novembro, conforme levantamento do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), foi o dia mais quente do ano.
Os termômetros atingiram 40,8 °C em Alegre, na região Sul, e em Marilândia, (Noroeste), considerada a maior temperatura do ano nas duas cidades e também no Estado. Em Vitória, a máxima no ano foi de 37,7 °C, registrado no dia 12 de novembro, segundo o Inmet.
Verão eleva temperaturas e sensação térmica ultrapassa os 50°C no ES
Como identificar a sensação térmica?
Segundo o Incaper, o índice de Sensação Térmica (Wind Child, em inglês), é calculado através de uma equação matemática a partir do valor da temperatura e da velocidade do vento.