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Calorão

Verão eleva temperaturas e sensação térmica ultrapassa os 50°C no ES

A estação mais quente do ano começou na última sexta-feira (22) e já mostrou que os capixabas enfrentarão meses mais quentes do que o observado nos últimos anos

Publicado em 27 de Dezembro de 2023 às 17:08

Nayra Loureiro

Nayra Loureiro

Publicado em 

27 dez 2023 às 17:08
O ano de 2023 foi marcado por ondas de calor e temperaturas elevadas em todo o Brasil. O verão, estação mais quente do ano, começou na última sexta-feira (22) e já mostrou que os capixabas enfrentarão meses mais quentes que o normal. Apenas na primeira semana, entre os dias 22 e 26, algumas cidades do Estado registraram sensação térmica acima dos 50 °C.
Os moradores de São Mateus, no Norte do Espírito Santo, experimentaram na última semana a sensação térmica de 51,1 graus. Já Marilândia registrou a segunda maior sensação térmica: 46,7 °C. As informações são do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper). Confira o ranking completo abaixo:
  1. São Mateus - 51,1 °C
  2. Marilândia - 46,7 °C
  3. Linhares - 45,6 °C
  4. Vitória - 45 °C
  5. Vila Velha 42,2 °C
  6. Venda Nova do Imigrante 41,7 °C
  7. Alegre 41,1 °C
  8. Ecoporanga 41,1 °C

Primavera quente e seca

Apesar de o verão ter começado apenas na última semana, a primavera também foi uma estação com recordes de temperaturas e pouca chuva no Estado. O dia 12 de novembro, conforme levantamento do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), foi o dia mais quente do ano.
Os termômetros atingiram 40,8 °C em Alegre, na região Sul, e em Marilândia, (Noroeste), considerada a maior temperatura do ano nas duas cidades e também no Estado. Em Vitória, a máxima no ano foi de 37,7 °C, registrado no dia 12 de novembro, segundo o Inmet.
Verão eleva temperaturas e sensação térmica ultrapassa os 50°C no ES

Como identificar a sensação térmica?

Segundo o Incaper, o índice de Sensação Térmica (Wind Child, em inglês), é calculado através de uma equação matemática a partir do valor da temperatura e da velocidade do vento.

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