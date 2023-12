Edital aberto

Vitória procura imóvel para nova unidade de saúde em Jardim Camburi

De acordo com a prefeitura, além da criação da nova unidade, haverá a ampliação do posto de atendimento já existente na região

Unidade de Saúde Raul Oliveira Neves passará por obras de ampliação. (Divulgação / Secom PMV)

A Prefeitura de Vitória (PMV) está em busca de um imóvel para a construção de uma nova unidade de saúde em Jardim Camburi. Ao mesmo tempo, a unidade Raul Oliveira Neves, situada na rua Belmiro Teixeira Pimenta, passará por obras de ampliação.

Para a construção da nova Unidade de Saúde de Jardim Camburi, a Secretaria de Saúde de Vitória (Semus) está em busca de imóvel para aquisição. O edital foi publicado na edição do Diário Oficial da última quinta-feira (21).

De acordo com a PMV, o imóvel para aquisição deve ser localizado no bairro Jardim Camburi e ter metragem mínima de 1.700m². Além disso, pelo Plano Diretor Urbano da cidade, na área deve ser permitida a construção de uma edificação com até três pavimentos e taxa de ocupação de 60%.

Os interessados deverão apresentar a proposta/indicação do imóvel até às 23h59 do dia 5 de janeiro, nos termos estabelecidos no edital e apresentar, por meio do Protocolo Virtual, toda a documentação exigida, devidamente atualizada e válida.

"Estamos ampliando a unidade de saúde existente. Vamos dobrar a capacidade e também já alocamos um imóvel para ampliar a questão dos consultórios. Essa é a nossa prioridade: facilitar o acesso, ampliar a qualidade do atendimento para que a nossa população possa ser cuidada de forma adequada", frisa Magda Lamborghini, secretária municipal de Saúde da Capital.

De acordo com Magda, o aluguel mensal dos consultórios custa aos cofres de Vitória o equivalente a R$ 29.500, e, em breve, o valor da ampliação da unidade atual e do novo prédio serão divulgados à população.

Ampliação da atual unidade

Segundo a PMV, o terreno da atual unidade de saúde do bairro será ampliado para 2.451,70 m², com uma área construída de 1.417,10 m². Com a ampliação, o número de consultórios passará de 10 para 19 (sendo quatro ginecológicos, 10 médicos e cinco multidisciplinares) e os odontológicos, de três para cinco.

Além da ampliação, está prevista a reforma da parte existente para melhoria do atendimento aos moradores e ao fluxo geral.

