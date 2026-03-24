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Cuscuz na dieta: 7 formas saudáveis de consumir no dia a dia

Cuscuz na dieta: 7 formas saudáveis de consumir no dia a dia

Quando combinado com outros ingredientes, ele contribui para a saciedade e auxilia no equilíbrio alimentar

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Publicado em 24 de março de 2026 às 17:14

Incluir o cuscuz na dieta é uma ótima escolha quando combinado com ingredientes saudáveis e porções equilibradas (Imagem: Estudio Originar | Shutterstock)
Incluir o cuscuz na dieta é uma ótima escolha quando combinado com ingredientes saudáveis e porções equilibradas Crédito: Imagem: Estudio Originar | Shutterstock

O cuscuz é um prato tradicional de diversas culturas. No Brasil, ele é amplamente apreciado no Nordeste, onde é preparado com farinha ou flocos de milho e cozido no vapor, geralmente em cuscuzeiras. Extremamente versátil, pode ser consumido no café da manhã ou como acompanhamento em refeições principais, tanto em preparações salgadas quanto doces.

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O cuscuz de milho é fonte de carboidratos que fornecem energia para as atividades do dia a dia, além de conter vitaminas do complexo B, importantes para o funcionamento do organismo. Por ser naturalmente livre de glúten, também é uma boa alternativa para pessoas com restrições alimentares.

Com algumas adaptações, é possível incluir o alimento na dieta de forma saudável, garantindo uma refeição saborosa, nutritiva e equilibrada. Confira!

1. Use como base para outros pratos

Utilize o cuscuz como base para saladas coloridas e nutritivas, acrescentando uma variedade de vegetais frescos ou grelhados, como cenoura, abobrinha, espinafre, tomate e pepino. Os vegetais fornecem fibras, vitaminas e minerais essenciais, além de adicionarem sabor e textura ao prato.

2. Consuma com proteínas magras

Enriquecer o cuscuz com fontes de proteínas magras é uma excelente forma de criar um prato equilibrado e nutritivo. O frango acrescenta proteínas de alta qualidade sem excesso de gorduras, enquanto o atum, rico em ômega 3, promove a saúde cardiovascular. Ovos cozidos são uma opção prática e versátil, além de fornecer aminoácidos essenciais. Para uma alternativa vegetariana, o grão-de-bico é uma ótima escolha, sendo rico em fibras e proteínas vegetais.

3. Adicione ervas frescas e especiarias

Ao incluir o cuscuz na dieta, para dar mais sabor sem adicionar calorias extras , aposte em ervas frescas como salsinha, coentro, hortelã e manjericão, que realçam o sabor e oferecem antioxidantes. Especiarias como açafrão, cúrcuma e pimenta-do-reino não só acrescentam um toque aromático, mas também possuem propriedades anti-inflamatórias e digestivas. 

4. Misture com oleaginosas

Adicionar nozes, castanhas ou amêndoas ao cuscuz é uma ótima maneira de aumentar o teor de gorduras saudáveis, como os ácidos graxos ômega 3, que beneficiam o coração e ajudam a controlar os níveis de colesterol. Além de enriquecer o prato com nutrientes essenciais, como vitamina E, magnésio e antioxidantes, as oleaginosas também trazem uma textura crocante e um sabor levemente adocicado ou amendoado.

O cuscuz é fonte de carboidratos de fácil digestão, fornecendo energia rápida para o corpo (Imagem: Estudio Originar | Shutterstock)
O cuscuz é fonte de carboidratos de fácil digestão, fornecendo energia rápida para o corpo Crédito: Imagem: Estudio Originar | Shutterstock

5. Como pré-treino leve

O cuscuz nordestino pode ser uma excelente opção de pré-treino leve , pois é fonte de carboidratos de fácil digestão, responsáveis por fornecer energia rápida para o corpo durante a atividade física. Segundo dados da Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TBCA), da Universidade de São Paulo e do Food Research Center, 100 g do alimento fornecem cerca de 24,7 g de carboidratos. Ao ser consumido cerca de 30 a 60 minutos antes do exercício, ele ajuda a melhorar o desempenho e a resistência, sem causar desconforto gastrointestinal.

6. Use como recheio

O cuscuz é uma excelente opção para rechear wraps de alface, folhas de couve ou legumes assados, como abobrinha, pimentão e berinjela. Usá-lo como recheio não só adiciona uma textura leve, mas também enriquece o prato com fibras e carboidratos complexos.

7. Controle as porções

Embora o cuscuz seja uma opção saudável e nutritiva, é importante moderar as quantidades para evitar o consumo excessivo de calorias. Uma porção adequada geralmente varia entre 1/2 e 1 xícara de chá por refeição, dependendo das suas necessidades nutricionais. O controle das porções é fundamental, principalmente se for combinado com ingredientes calóricos, como oleaginosas ou molhos.

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