Confronto entre traficantes assusta moradores de Planalto Serrano

Mais um tiroteio no bairro Planalto Serrano, na Serra, deixou moradores apavorados. A sequência de disparos, que foi registrada em vídeo por alguns deles, aconteceu durante a noite de sexta (26) e precisou da intervenção da Polícia Militar para evitar novos confrontos armados.

Testemunhas afirmaram que uma pessoa ferida foi socorrida e levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Serra Sede, porém o nome e a idade da vítima não foram divulgados.

Segundo reportagem da TV Gazeta, tiroteios têm sido uma ocorrência frequente no bairro Planalto Serrano. No mês passado, a reportagem mostrou confrontos entre gangues, que têm trazido medo aos moradores.

Planalto Serrano tem sido alvo constante de confrontos entre criminosos Crédito: Bernardo Bracony

Em 12 de abril, a Polícia Militar realizou uma perseguição no bairro após receber informações sobre 20 indivíduos armados em uma praça. Suspeitos que estavam em um carro branco atiraram contra a polícia enquanto fugiam, resultando em troca de tiros. O veículo dos criminosos foi atingido.

No dia 7 de maio, um homem de 23 anos, identificado como Leonardo da Silva Pereira, foi morto com vários tiros no bloco A do Planalto Serrano. Diante de tantos casos de violência, os moradores se sentem acuados. Na noite da sexta passada, ninguém quis conceder entrevista, mas o clima é de medo devido aos frequentes confrontos.