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Guerra do tráfico

Confronto entre traficantes assusta moradores de Planalto Serrano

Testemunhas afirmaram que uma pessoa ferida foi socorrida e levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Serra Sede
Redação Integrada

Redação Integrada

Publicado em 

27 mai 2023 às 14:24

Publicado em 27 de Maio de 2023 às 14:24

Mais um tiroteio no bairro Planalto Serrano, na Serra, deixou moradores apavorados. A sequência de disparos, que foi registrada em vídeo por alguns deles, aconteceu durante a noite de sexta (26) e precisou da intervenção da Polícia Militar para evitar novos confrontos armados.
Testemunhas afirmaram que uma pessoa ferida foi socorrida e levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Serra Sede, porém o nome e a idade da vítima não foram divulgados.
Segundo reportagem da TV Gazeta, tiroteios têm sido uma ocorrência frequente no bairro Planalto Serrano. No mês passado, a reportagem mostrou confrontos entre gangues, que têm trazido medo aos moradores.
Situação em Planalto Serrano Bloco C é mais tranquila na manhã desta terça-feira (20)
Planalto Serrano tem sido alvo constante de confrontos entre criminosos Crédito: Bernardo Bracony
Em 12 de abril, a Polícia Militar realizou uma perseguição no bairro após receber informações sobre 20 indivíduos armados em uma praça. Suspeitos que estavam em um carro branco atiraram contra a polícia enquanto fugiam, resultando em troca de tiros. O veículo dos criminosos foi atingido.
No dia 7 de maio, um homem de 23 anos, identificado como Leonardo da Silva Pereira, foi morto com vários tiros no bloco A do Planalto Serrano. Diante de tantos casos de violência, os moradores se sentem acuados. Na noite da sexta passada, ninguém quis conceder entrevista, mas o clima é de medo devido aos frequentes confrontos.
A PM disse que  realiza patrulhamentos constantes na região e também realiza operações, contando com o reforço da equipe da força tática para intensificar o policiamento. A Polícia Civil informou que um adolescente de 15 anos foi apreendido e autuado por tentativa de homicídio contra um agente de segurança. Ele foi levado para atendimento médico e permanece internado sob escolta policial.

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