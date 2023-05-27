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Após beber, homem vai à festa com carro roubado e acaba preso no ES

Suspeito alterou chassi do veículo e chegou a informar nome falso aos policiais na abordagem em Baixo Guandu nessa sexta-feira (26); ele era foragido da Justiça de MG
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 mai 2023 às 10:47

Publicado em 27 de Maio de 2023 às 10:47

Após festa, homem alcoolizado dirige carro roubado e acaba preso pela PRF em Baixo Guandu
Homem dirigia um Kia Cerato; o sedã estava com o chassi adulterado e possuía restrição de roubo na Serra Crédito: Divulgação | PRF
Um homem de 32 anos, que estava foragido da Justiça, acabou preso nessa sexta-feira (26), depois de cometer uma série de crimes: dirigiu um carro clonado com restrição de roubo após ingerir bebida alcoólica e chegou a informar um nome falso aos policiais. A abordagem aconteceu na BR 259, em Baixo Guandu, no Noroeste do Espírito Santo.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), ele estava a caminho de uma festa no município. Ao ser parado, por volta das 23h30, o suspeito não apresentou documentos pessoais e disse se chamar Adriano Alves. No entanto, ao ser questionado, nem sequer soube dizer o nome da mãe ou a própria data de nascimento.
Depois de consultas no sistema, os policiais conseguiram descobrir a verdadeira identidade dele: tratava-se de um criminoso foragido da Justiça de Minas Gerais. Contra ele havia um mandado de prisão expedido em setembro de 2021, pela Vara de Execuções Criminais de Ribeirão das Neves (MG). O nome dele não foi divulgado.
Durante a abordagem, a PRF também identificou que o carro possuía restrição de roubo no município da Serra desde fevereiro de 2021. Segundo a corporação, o automóvel era do mesmo modelo e cor do original, tendo sido clonado por meio da adulteração do chassi. O motorista ainda fez o teste do bafômetro, que deu resultado positivo.
O suspeito foi levado para a Delegacia Regional de Colatina, onde foi autuado em flagrante por embriaguez ao volante e adulteração de veículo. Ele foi encaminhado ao sistema prisional. A Polícia Civil não informou por qual crime ele era procurado em Minas Gerais.

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