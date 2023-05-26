Vídeo mostra comerciante matando moradores em situação de rua em Vila Velha

Pelas imagens é possível ver quando o comerciante se aproxima das vítimas, que estão dormindo. Fábio dispara várias vezes e um terceiro morador consegue fugir. O outro chega até a tropeçar, cair no chão e implorar pela vida. Mas o comerciante atira mesmo assim e acaba matando o homem.

Fábio Fonseca, de 54 anos, suspeito de matar moradores de rua Crédito: Dvulgação | Polícia Civil

A Polícia Civil concluiu o inquérito policial que investigava o duplo homicídio. O caso foi investigado pela Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha. O comerciante Fábio Fonseca confessou o crime. A arma utilizada por ele foi encontrada na última quinta-feira (25).

O titular da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha, delegado Tarik Souki, disse que Fábio admitiu que cometeu o crime alegando se sentir incomodado com a presença das vítimas.

"De maneira informal, ele explicou que os indivíduos estavam incomodando toda a redondeza. Segundo Fábio, eles seriam usuários de drogas, coletores de materiais recicláveis, dormiam nas carroças " Tarik Souki - Delegado titular da DHPP de Vila Velha

O delegado ainda disse que o suspeito afirmou que as vítimas praticavam sexo em público e furtos na região, o que teria o revoltado, levando ele a cometer o crime.

O titular da DHPP de Vila Velha disse que imagens de videomonitoramento, que flagraram o crime e não foram divulgadas pela polícia, mostram três moradores em situação de rua no local no dia do duplo homicídio, mas um deles conseguiu fugir. O primeiro a ser assassinado é um homem identificado como Eric, o segundo se chamava José Carlos – eles não tiveram sobrenome divulgado. Um deles chegou a implorar para que não fosse morto, mas, ainda assim, Fábio atirou no rosto dele.

A Polícia Civil disse que Fábio vai responder por homicídio duplamente qualificado e tentativa de homicídio. Já o amigo que guardou a arma responderá por posse de arma.

Na ocasião, os dois moradores de rua, que aparentavam ter entre 20 e 30 anos, foram executados a sangue-frio. Na rua onde aconteceu o crime, havia câmeras de videomonitoramento, que flagraram o momento em que uma das vítimas se ajoelhou e implorou pela sua vida, enquanto o executor recarregou seu revólver calmamente e efetuou novos disparos à queima-roupa.

Na época, foi constatado, pelos profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que uma das vítimas havia falecido ainda no local do crime, enquanto o outro homem morreu na ambulância a caminho de um hospital, ao não resistir aos ferimentos.