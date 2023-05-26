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Crime cruel

Comerciante é preso por matar moradores de rua a sangue-frio em Vila Velha

Duplo homicídio ocorreu em novembro de 2022 e foi registrado por câmeras de vídeo monitoramento; arma utilizada no crime foi encontrada nesta quinta-feira (25)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 mai 2023 às 11:28

Publicado em 26 de Maio de 2023 às 11:28

A Polícia Civil concluiu o inquérito policial que investigava o duplo homicídio de dois moradores em situação de rua, catadores de materiais recicláveis, que ocorreu em novembro do ano passado no bairro Cristóvão Colombo, em Vila Velha. O caso foi investigado pela Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) do município. O comerciante Fábio Fonseca, de 54 anos, foi preso em abril deste ano e confessou o crime. A arma utilizada por ele foi encontrada na última quinta-feira (25).
Nesta sexta-feira (26), a polícia divulgou as imagens de videomonitoramento que flagraram o momento que o suspeito atira nas vítimas. 
O titular da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha, delegado Tarik Souki, disse que Fábio admitiu que cometeu o crime alegando que estava se sentindo incomodado com a presença das vítimas.
"De maneira informal, ele explicou que os indivíduos estavam incomodando toda a redondeza. Segundo Fábio, eles seriam usuários de drogas, coletores de materiais recicláveis, dormiam nas carroças "
Tarik Souki - Delegado titular da DHPP de Vila Velha
Fábio Fonseca, de 54 anos, suspeito de matar moradores de rua
Fábio Fonseca, de 54 anos, suspeito de matar moradores de rua Crédito: Divulgação | Polícia Civil
O delegado ainda disse que o suspeito afirmou que as vítimas praticavam sexo em público e furtos na região, o que teria o revoltado, levando ele a cometer o crime.
O titular da DHPP de Vila Velha disse que imagens de videomonitoramento, que flagraram o crime e não foram divulgadas pela polícia, mostram três moradores em situação de rua no local no dia do duplo homicídio, mas um deles conseguiu fugir. O primeiro a ser assassinado é um homem identificado como Eric, o segundo se chamava José Carlos – eles não tiveram sobrenome divulgado. Um deles chegou a implorar para que não fosse morto, mas, ainda assim, Fábio atirou no rosto dele. 
A Polícia Civil disse que Fábio vai responder por homicídio duplamente qualificado e tentativa de homicídio. Já o amigo que guardou a arma responderá por posse de arma. 
Na ocasião, os dois moradores de rua, que aparentavam ter entre 20 e 30 anos, foram executados a sangue-frio. Na rua onde aconteceu o crime, havia câmeras de videomonitoramento, que flagraram o momento em que uma das vítimas se ajoelhou e implorou pela sua vida, enquanto o executor recarregou seu revólver calmamente e efetuou novos disparos à queima-roupa.
Na época, foi constatado, pelos profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que uma das vítimas havia falecido ainda no local do crime, enquanto o outro homem morreu na ambulância a caminho de um hospital, por não ter resistido aos ferimentos.
A Polícia Civil está divulgando detalhes sobre o crime nesta sexta-feira (26), e este texto será atualizado com mais informações sobre as execuções.

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homicídio Polícia Civil Vila Velha
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