Dois catadores de recicláveis são mortos a tiros em Vila Velha

Dois catadores de materiais recicláveis foram mortos a tiros no bairro Cristóvão Colombo, em Vila Velha, na madrugada desta quarta-feira (30). A Polícia Militar informou que as vítimas aparentava ter entre 20 e 30 anos e foram encontradas caídas, com perfurações de disparos de arma de fogo em todo o corpo, ao lado de três carrinhos utilizados para coleta de papelão.
Segundo a Polícia Militar, militares foram acionados para irem ao local do fato, para verificar informações sobre um possível homicídio. No local, os policiais encontraram os corpos das vítimas e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Durante o atendimento, foi constatado que um dos indivíduos havia falecido. O outro baleado não resistiu aos ferimentos e morreu na ambulância a caminho de um hospital.
Em nota, a Polícia Civil afirmou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha e até o momento nenhum suspeito foi detido. Os corpos das vítimas foram encaminhados para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para serem necropsiados e, posteriormente, liberados para os familiares.