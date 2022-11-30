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Violência

Dois catadores de recicláveis são mortos a tiros em Vila Velha

Corpos dos homens foram localizados na madrugada desta quarta-feira (30), com perfurações de disparos de fogo, ao lado de três carrinhos utilizados para a coleta de papelão
Reinaldo Fonseca

Reinaldo Fonseca

Publicado em 

30 nov 2022 às 11:47

Publicado em 30 de Novembro de 2022 às 11:47

Dois catadores de materiais recicláveis foram mortos a tiros no bairro Cristóvão Colombo, em Vila Velha, na madrugada desta quarta-feira (30). A Polícia Militar informou que as vítimas aparentava ter entre 20 e 30 anos e foram encontradas caídas, com perfurações de disparos de arma de fogo em todo o corpo, ao lado de três carrinhos utilizados para coleta de papelão. 
Segundo a Polícia Militar, militares foram acionados para irem ao local do fato, para verificar informações sobre um possível homicídio. No local, os policiais encontraram os corpos das vítimas e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Durante o atendimento, foi constatado que um dos indivíduos havia falecido. O outro baleado não resistiu aos ferimentos e morreu na ambulância a caminho de um hospital.
Em nota, a Polícia Civil afirmou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha e até o momento nenhum suspeito foi detido. Os corpos das vítimas foram encaminhados para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para serem necropsiados e, posteriormente, liberados para os familiares.

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