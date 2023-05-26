Seis carretas com carga milionária de café são apreendidas no Norte do ES

Carretas apreendidas em Rio Bananal Crédito: Divulgação/Sefaz

Durante uma operação da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), seis carretas que transportavam 4.240 sacas de café conilon, avaliadas em quase R$ 3 milhões, foram apreendidas em Rio Bananal, no Norte do Espírito Santo, na quinta-feira (25). Os auditores fiscais verificaram que não havia nenhum documento fiscal que permitisse o trânsito da mercadoria. O trabalho foi feito com o apoio da Polícia Militar

De acordo com o auditor fiscal e supervisor da área fiscal Adolf Zini de Souza, ao não recolher o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), a empresa impacta a sociedade.

“A conduta da empresa, ao não recolher o ICMS devido, afeta toda a população, fragilizando os serviços públicos de saúde, educação e segurança prestados tanto pelo Estado do Espírito Santo como pelo município, que perde uma fatia importante do percentual que lhe seria destinado com a arrecadação do imposto”, disse Zini de Souza.

Após a investigação, a Receita Estadual identificou a empresa proprietária do produto e lavrou o auto de apreensão e depósito. O responsável poderá, ainda, ser multado pela falta de emissão de documentos fiscais e ser determinado o recolhimento do imposto.