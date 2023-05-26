Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo (Fecomércio-ES) está se preparando para construir uma nova sede próxima ao prédio atual, em Santa Lúcia, em Vitória. O novo espaço vai abrigar também o Sesc e o Senac, contará com seis andares e tem previsão de ficar pronto em 2025. Entre os diferenciais estão itens de sustentabilidade e acessibilidade, além de um andar multiúso destinado para eventos podendo ser modulado para atender vários portes de celebração e incluindo um restaurante.

Segundo o presidente da Fecomércio-ES, Idalberto Moro, a obra está estimada em R$ 40 milhões em construção e instalação de equipamentos e será arcada em grande maioria com recursos próprios e parte vinda da Confederação Nacional do Comércio (CNC). A previsão é que a obra leve dois anos e meio para ficar pronta. Um dos diferenciais, o andar multiúso, será destinado para eventos para até 1.050 pessoas, com 1.164 metros quadrados e anexo a um auditório em formato moderno.

O visual do novo prédio ficará a cargo do escritório Calmon Arquitetura, que venceu concurso aberto pela Fecomércio há dois meses. Segundo o arquiteto Carlos Eduardo Cayman, os materiais para obra — aço e perfis — serão 100% capixabas. No total, o edifício terá área de 8.130m², em sistema metálico e modular, o que proporciona agilidade na execução da obra, sendo de 20% a 30% mais rápido que uma obra convencional.

“Toda a parte de aço e perfil é 100% capixaba. Isso é fundamental e é item de sustentabilidade muito relevante para o projeto. Todo o deslocamento, se fôssemos trazer alguma coisa de fora ou importada, iria agredir o meio ambiente”, destaca Cayman.

Your browser does not support the audio element. Sede de R$ 40 milhões da Fecomércio vai ter andar para eventos e restaurante

Projeção da nova sede da Fecomércio-ES Crédito: Reprodução

O arquiteto explicou ainda que um dos diferenciais da obra será a acessibilidade e o andar modulado destinado a eventos, o que significa que pode atender celebrações pequenas ou até maiores. Essa área também terá restaurante integrado.

"A gente fez o projeto pensando de forma que você consegue trabalhar de acordo com a demanda, podendo atender área de 400 m² até 1.164m². Pode ser trabalhado um evento pequeno ou até um de 1.050 pessoas, que é o limite. O edifício dá a possibilidade de adaptação ao uso. Você consegue abrir alguns ambientes a mais, até os outros estacionamentos que ficam na parte superior, como uma área de eventos”, detalha.

O edifício terá andares exclusivos para as entidades que compõem o Sistema Fecomércio, como Sesc e Senac. “Na sede, conseguiremos reunir todos os colaboradores do Sistema Fecomércio, para estarmos mais próximos nas tomadas de decisões e melhorarmos a qualidade da nossa gestão, resultando em mais eficiência e entregas melhores à sociedade”, pontua Idalberto Moro.

Outros destaques do projeto são um auditório em formato de arena, além de um terraço para contemplação, cercado por muito verde.

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