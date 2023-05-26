Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
De São Paulo

Estelionatário usava CNPJ de loja do ES para anunciar falsa venda de celulares

Polícia Civil capixaba, em ação com a corporação paulista, realizou na quinta-feira (25) uma operação em São Paulo e apreendeu materiais usados pelo suspeito para aplicar golpes
Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

26 mai 2023 às 13:08

Publicado em 26 de Maio de 2023 às 13:08

Um homem de 29 ano, de São Paulo, é alvo de um inquérito da Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC) do Espírito Santo. Segundo a Polícia Civil, ele é suspeito de usar um perfil no aplicativo Instagram para anunciar a falsa venda de aparelhos celulares e outros eletrônicos, utilizando o Cadastro Nacional de Pessoa Física (CNPJ) de uma empresa capixaba, e aplicar golpes em todo o Brasil. O indivíduo não teve o nome divulgado.
Na última quinta-feira (25), a DRCC, em conjunto com a 4ª Divisão de Crimes Cibernéticos do Departamento Estadual de Investigações Criminais (DEIC) da Polícia Civil de São Paulo, realizou uma operação na capital paulista. No apartamento do suspeito foram apreendidos computadores, outros objetos, além de um carro de luxo, avaliado em mais de R$ 150 mil que estava no prédio.
De acordo com o titular da DRCC, delegado Brenno Andrade, as investigações iniciaram em 2020, quando o dono da loja física, que é de Vila Velha, foi a uma delegacia registrar um boletim de ocorrência. Segundo a vítima, vários consumidores que caíram no golpe entraram em contato com sua empresa para reclamar das compras não entregues.
Materiais apreendidos durante a operação
Materiais apreendidos durante a operação Crédito: Divulgação | Polícia Civil
Durante a operação na quinta-feira, a polícia descobriu no celular do suspeito vários perfis falsos que o homem usava para dar credibilidade aos golpes.
"Verificamos várias contas falsas de pessoas físicas. Ele criava contas falsas simulando que os produtos foram entregues para dar credibilidade a página, e fazia várias postagens"
Brenno Andrade - Delegado titular da DRCC
Perfil no Instagram usado para aplicar golpes
Perfil no Instagram usado para aplicar golpes Crédito: Divulgação | Polícia Civil
Questionado, o suspeito negou o crime e afirmou que tem uma empresa de bronzeamento artificial. No entanto, segundo a polícia, não há movimentação nas redes sociais desta empresa desde 2021. Além disso, policiais foram ao endereço da empresa, que fica em São Paulo, e não a localizou.
Segundo o delegado Brenno Andrade, não se sabe o número exato de vítimas, mas a polícia calcula que podem ser centenas, pois desde 2020 o homem aplicava esses golpes.
Apesar da materialidade das provas, o suspeito não foi preso. Segundo o delegado, em crimes de estelionato não admite prisão temporária e não é possível pedir uma prisão preventiva antes do inquérito finalizar, a não ser em casos de várias vítimas com boletins de ocorrência.
“A gente vai concluir o inquérito e vou pedir a prisão dele. Caso tenha comprado nesta página, faça uma denúncia através do 181 ou procure a Delegacia de Crimes Cibernéticos”, destaca Brenno Andrade.
Atualmente, o perfil do suspeito em rede social mostra o CNPJ de uma loja localizada em Rondônia, Norte do Brasil.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

espírito santo estelionato Polícia Civil São Paulo (SP)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
7 doces coreanos que todo fã de dorama precisa experimentar
Imagem de destaque
STJ tem maioria para que ex-CEO da Vale volte à condição de réu no caso Brumadinho
Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados