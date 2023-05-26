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"Moto de roça"

Dupla que roubava, adulterava e revendia motos no ES é presa pela polícia

Conforme as investigações, organização agia sempre da mesma forma; nos últimos 60 dias, os detidos efetuaram pelo menos 12 roubos de motocicletas; veja como era o esquema
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

26 mai 2023 às 17:04

Publicado em 26 de Maio de 2023 às 17:04

À esquerda, José Carlos; à direita, Jefferson
À esquerda, José Carlos; à direita, Jefferson Crédito: Divulgação/PCES
Dois integrantes de uma quadrilha que roubava motos no Centro e em outros bairros de Linhares, no Norte do Espírito Santo, foram presos na noite desta quinta-feira (25). Eles foram identificados como José Carlos Pires de Oliveira, de 45 anos, e Jefferson Ferreira Silva, de 28. Um adolescente de 16 anos também foi pego participando do crime. Segundo a Polícia Civil, o grupo levava os veículos para Jacaraípe, na Serra, fazia a adulteração e depois revendia como “motos de roça” no interior do Estado.
A organização agia sempre da mesma forma: José Carlos, também conhecido como Ciganinho, usava um carro Hyundai HB20 azul para trazer uma dupla que iria roubar e levar a moto para a Serra. No porta-malas do veículo, ele guardava sempre dois capacetes. As investigações apontam que nos últimos 60 dias, pelo menos 12 motos foram roubadas. Elas eram vendidas por R$ 5 mil. Para cada moto levada, os suspeitos recebiam R$ 500.
A Polícia Civil soube do planejamento de mais um crime e uma força tarefa com o apoio da Polícia Rodoviária Federal para tentar encontrar o veículo suspeito. O Hyundai foi localizado na BR 101, com uma moto, seguindo sentido Sooretama. A abordagem e a prisão aconteceu na altura do bairro Santa Cruz.
O trio foi encaminhado para a Delegacia Regional de Linhares. José Carlos e Jefferson foram autuados em flagrante por receptação. Durante o interrogatório, os suspeitos confessaram a participação em parte dos crimes. Os dois estão presos na Penitenciária Regional de Linhares (PRL). Já o menor de idade envolvido foi reintroduzido à família, conforme a lei.
Segundo a PC, tanto José Carlos como Jefferson possuem histórico criminal. O primeiro tem várias passagens por furto, roubos, homicídios e estava preso por roubo até agosto do ano passado, quando recebeu alvará de soltura.
Já o segundo, já se envolveu em uma tentativa de homicídio na cidade mineira de Ipatinga em 2020. No mês passado, ele foi pego pela polícia pelo crime de furto em Iapu, também Minas Gerais. Além disso, ele praticou furtos e também estelionato no Espírito Santo.
A Polícia Civil informou que as investigações continuam para apurar a ação do grupo em outros municípios do interior do Estado.

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