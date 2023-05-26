MPES pede nova perícia em escola de Vitória alvo de ataque

Escola Éber Louzada Zippinotti, em Jardim da Penha Crédito: Google Street View/Reprodução

A solicitação de perícia no local do crime foi feita pelo MPES , durante audiência de instrução realizada na tarde de quinta-feira (25). O pedido foi aceito pelo Juízo da Primeira Vara Criminal de Vitória — a Vara do Tribunal do Júri —, onde tramita o processo.

De acordo com a decisão, a perícia deverá ser realizada pelo Departamento de Polícia Técnica, preferencialmente no período de férias escolares, ou seja, em julho deste ano. A intenção é trazer informações técnicas sobre a dinâmica dos fatos que foram narrados pelas investigações e pelas testemunhas da invasão que prestaram depoimentos.

A perícia deve trazer imagens da escola, incluindo os dados obtidos na investigação e constantes no processo. “Requeiro, ainda, que essa perícia seja construída a partir das imagens de videomonitoramento já constantes dos autos e, sobretudo, dos depoimentos testemunhais colhidos no processo”, diz a decisão.

O resultado dessa nova avaliação, assim como laudos constantes no processo, vão ser analisados posteriormente por todas as partes — promotores, assistente de acusação e advogado de defesa. Na sequência, as partes vão apresentar seus argumentos finais para que o Juízo da Primeira Vara Criminal de Vitória decida se o jovem vai ou não ser pronunciado — decisão que o encaminha para o Tribunal do Júri.

Depoimentos

Duas testemunhas e o ex-aluno foram ouvidos em audiência na tarde de quinta-feira (25). O primeiro foi um profissional que prestava serviços na unidade no dia da invasão, e que relatou ter sido alvo de uma arma levada pelo aluno para a escola. O disparo não o atingiu. O segundo a falar foi um professor que acompanhou toda a ação.

O último depoimento foi do ex-aluno, que voltou a reafirmar o que tinha dito em ocasiões anteriores. Homero Mafra, que faz a defesa do jovem, reafirmou que o depoimento mostrou “que ele não tinha interesse de matar ninguém na escola”.

Preso desde o ano passado, o ex-aluno foi trazido para o depoimento pelos policiais penais da Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) e permaneceu algemado durante o tempo que permaneceu na audiência.

ataque à escola aconteceu em agosto do ano passado. O jovem, à época com 18 anos, era ex-aluno, acabou detido e permanece preso.

Nota da Redação A Gazeta não vai publicar detalhes sobre os depoimentos à Justiça nem sobre o ataque e o autor, seguindo recomendações de especialistas, em atenção ao chamado “efeito contágio”.



Para os estudiosos, quando a mídia publica esse tipo de informação, aumenta a possibilidade de imitadores do ato, em busca de visibilidade e notoriedade. Esse é geralmente um dos objetivos dos agressores, que passam a ser idolatrados por outros indivíduos propensos à promoção de novos massacres.