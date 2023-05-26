Cachorro escolhe pão em supermercado e foge Crédito: Divulgação/Arquivo Pessoal

Um cachorrinho já virou cliente assíduo de supermercados e padaria do bairro Prolar, em Cariacica, mas tem um detalhe: sem pagar pelos produtos levados. Desde abril, o vira-lata bate ponto sempre na mesma hora do dia para roubar os pães e garantir o café da tarde. Nos flagras feitos por câmeras de segurança das lojas, é possível ver que o doguinho dá uma farejada nas prateleiras antes de escolher qual produto vai levar. Os funcionários até tentam segurá-lo, mas o bichinho é mais rápido e acaba fugindo, com a sacola na boca.

Reincidente no "crime", foram quatro investidas para pegar um pãozinho. Só uma não deu certo. Veja abaixo as imagens:

Em abril, o cachorro escolheu uma padaria. No fundo das imagens, uma funcionária aparece e até vai na direção dele. Porém, o doguinho é mais ligeiro e foge.

Já no supermercado, a primeira visita foi no dia 9 de maio. O cachorrinho cheira alguns pacotes de biscoito e parece escolher o que vai levar. Mas quando chega na parte do pão de forma, ele pega a sacola e sai correndo, sem nem dar chance para a funcionária conseguir atrapalhar o plano.

Your browser does not support the audio element. Cão rouba pães de padaria e supermercado sempre na hora do café em Cariacica

No quarta-feira (24), mais uma vez o cliente fiel vai até o supermercado, às 17h. Ele entra e segue até o mesmo corredor de alimentos. O doguinho escolhe o mesmo pão de forma que levou da outra vez.

Dessa vez, uma cliente nota a presença do cachorro e até espia pelo corredor. A mesma funcionária do último roubo agora aparece no caixa e não percebe a visita do "ladrão". Segundos depois, o cachorro sai com o pacote de pão na boca, dessa vez fugindo pelo outro lado da loja.

Depois de tantos roubos satisfatórios, a última visita do cachorro, no entanto, não deu muito certo. Nesta quinta-feira (25), ele entra na loja e vai até o mesmo corredor de sempre. Quando estava quase pegando o pão para o seu café da tarde, um funcionário pega ele no flagra. Assustado, o cachorro foge antes de pegar o lanchinho. Essa foi a única vez que o vira-lata não conseguiu sair com o pão.

O dono do supermercado, Maycon Vitorino, disse que levou um susto da primeira vez que o cachorrinho apareceu por lá.

"Eu estava atendendo um cliente ao lado da seção quando outra cliente deu um grito. Eu saí correndo para ver o que era, pensei ser um assalto. Aí, quando eu vi, era o cachorro. Mas ele foi tão rápido que quando eu fui ver ele já estava lá na esquina comendo o pão" Maycon Vitorino - Dono do supermercado

Maycon contou ainda que o vira-lata sempre vai na mesma gôndola de pães e biscoitos, escolhe o mesmo pão de forma e sempre consegue escapar.

"Ele sempre dá uma olhadinha. Se tiver tranquilo, ele vai e escolhe sempre o mesmo pão de forma. Parece que ele fica vigiando a gente para ver quando a loja tá mais tranquila, sem movimento, para pegar o pão" Maycon Vitorino - Dono do estabeleciemnto

Segundo Maycon, por enquanto o cachorrinho ainda não foi adotado e vive pelas ruas do bairro. Mas alguns moradores e clientes estão procurando um lar para ele.