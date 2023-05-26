Pai e filho são presos por falsificarem documentos para venda de lotes no ES

Polícia Civil analisou documentos falsos utilizados por pai e filho, de 70 e 26 anos Crédito: Polícia Civil do ES

Polícia Civil prendeu pai e filho, de 70 e 26 anos, suspeitos de venderem lotes – que pertenciam a outras pessoas – por meio de documentos falsos. As prisões ocorreram em um condomínio de luxo na Grande Vitória no dia 16 de maio, mas divulgadas apenas nesta sexta-feira (26). Os dois chegaram a ser presos temporariamente por cinco dias, mas foram soltos. As identidades deles e o município onde ocorreram as detenções não foram repassados.

Titular da Delegacia Especializada de Combate à Corrupção (Deccor), o delegado Douglas Vieira explicou que os suspeitos praticam o crime pelo menos desde 2010. Em 2013, eles teriam invadido e se apropriado de um loteamento na Serra , ocasião em que expulsaram as pessoas que viviam no local. Um morador chegou a ser ameaçado de morte dentro da própria casa.

"Entre 2014 e 2016, diversos moradores procuraram a Polícia Civil e, segundo costa no inquérito policial, esses indivíduos, principalmente o filho, chegaram em determinado loteamento dizendo que o pai era dono de tudo. Expulsou os moradores e os ameaçou. Há o relato de uma vítima que disse que foi ameaçada da seguinte forma: se não deixasse a casa, eles iriam atear fogo com a família dentro. Muitas pessoas abandonaram os imóveis", explicou o delegado.

Informações sobre as prisões foram passadas durante uma coletiva de imprensa nesta sexta-feira (26) Crédito: Polícia Civil do ES

Segundo a corporação, eles se autointitularam donos do loteamento com base em uma procuração assinada em 2010, mas cujo outorgante havia morrido em 2007. O mesmo ocorreu com uma imobiliária desativada. Pelas investigações, conforme afirmou o titular da Deccor, também ficou constatado que os suspeitos possuíam até capangas.

"Uma das vítimas à época estava grávida, fato dito por um dos próprios investigados. Ao nosso ver, eles praticaram crimes muitos sérios, e há relatos que eles continuam praticando esses crimes. Há registros de boletins de 2021, 2022, 2023. Temos relatos onde as vítimas procuram a delegacia dizendo que eles se apropriaram de uma imobiliária, de um senhor já falecido. Tudo com base em documentos falsos", destacou Douglas Vieira.

"As investigações vão prosseguir, a polícia irá instaurar um inquérito para apurar uma possível organização criminosa e também crime de lavagem de capitais. Nós suspeitamos que possa haver envolvimento também, lamentavelmente, de funcionários públicos. Então tudo será apurado com muita cautela, muito cuidado " Douglas Vieira - Titular da Delegacia Especializada de Combate à Corrupção (Deccor)

O delegado pontou, ainda, que a ação criminosa também era praticada em terrenos localizados nos municípios de Viana Fundão . Outro fato que chamou a atenção da Polícia Civil é que cerca de 70 boletins de ocorrência já haviam sido registrados contra o homem de 70 anos.

"Ouvimos muitos relatos de cidadãos [que vivem] em terrenos há 30, 40 anos, e em certo momento os indivíduos chegam lá e colocam a placa do negócio deles, da imobiliária deles. Isso tem assustado muito as pessoas", afirmou Douglas.

Vida luxuosa

Conforme a corporação, os homens mantinham um padrão de vida elevado, cujo patrimônio foi avaliado em cerca de R$ 20 milhões. Diversos carros de luxo, como uma Mercedes, foram identificados com a dupla. Com isso, ganhavam credibilidade entre as vítimas e pessoas do ramo.

Crime era cometido pelo menos desde 2010, segundo a Polícia Civil Crédito: Polícia Civil do ES

A Polícia Civil indicou ainda que o jovem de 26 anos vai responder por três crimes de extorsão, e o pai, por um. Eles chegaram a ser presos temporariamente por cinco dias, mas foram soltos.

A reportagem tenta localizar a defesa dos suspeitos. O espaço segue aberto para a manifestação das partes.

Operação

As prisões fazem parte da primeira fase da operação Callidus, que investiga um suposto esquema de vendas de terrenos de forma fraudulenta na região metropolitana. Foram cumpridos, ainda, quatro mandados de busca e apreensão.