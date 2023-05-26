"Nóia da faca": reincidente, suspeito é preso por roubos em Cachoeiro

Um homem de 27 anos, conhecido como ‘nóia da faca’, foi preso por meio de um mandado de prisão nesta sexta-feira (26) pela Polícia Civil. Segundo a investigação do Departamento Especializado em Investigações Criminais (Deic), o suspeito ficou conhecido na região oeste de Cachoeiro de Itapemirim por roubar comércios e pedestres.
De acordo com a polícia, o suspeito agia com uma faca para roubar nos bairros BNH, IBC e adjacências. A prisão aconteceu no bairro Marbrasa.
Segundo a Polícia Civil, o suspeito responde por diversos crimes patrimoniais (furtos e roubos). Após a ação, os investigadores conduziram o homem ao plantão da 7º Delegacia Regional de Cachoeiro, para em seguida ser transferido ao Centro de Detenção Provisória da cidade.