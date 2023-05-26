Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Sul do ES

"Nóia da faca": reincidente, suspeito é preso por roubos em Cachoeiro

Suspeito ficou conhecido na região oeste da cidade por roubar comércios e pedestres sempre armado com uma faca
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

26 mai 2023 às 17:39

Publicado em 26 de Maio de 2023 às 17:39

"Nóia da faca": suspeito foi preso por roubos em bairros de Cachoeiro Crédito: Divulgação/ PC
Um homem de 27 anos, conhecido como ‘nóia da faca’, foi preso por meio de um mandado de prisão nesta sexta-feira (26) pela Polícia Civil. Segundo a investigação do Departamento Especializado em Investigações Criminais (Deic), o suspeito ficou conhecido na região oeste de Cachoeiro de Itapemirim por roubar comércios e pedestres.
De acordo com a polícia, o suspeito agia com uma faca para roubar nos bairros BNH, IBC e adjacências. A prisão aconteceu no bairro Marbrasa.
Segundo a Polícia Civil, o suspeito responde por diversos crimes patrimoniais (furtos e roubos). Após a ação, os investigadores conduziram o homem ao plantão da 7º Delegacia Regional de Cachoeiro, para em seguida ser transferido ao Centro de Detenção Provisória da cidade.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cachoeiro de Itapemirim Polícia Civil Prisão
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 10/04/2026
Editais e Avisos - 10/04/2026
Imagem de destaque
Tiros e mortes em Cariacica foram a completa inversão da função policial

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados