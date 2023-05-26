"Nóia da faca": reincidente, suspeito é preso por roubos em Cachoeiro

De acordo com a polícia, o suspeito agia com uma faca para roubar nos bairros BNH, IBC e adjacências. A prisão aconteceu no bairro Marbrasa.

Segundo a Polícia Civil, o suspeito responde por diversos crimes patrimoniais (furtos e roubos). Após a ação, os investigadores conduziram o homem ao plantão da 7º Delegacia Regional de Cachoeiro, para em seguida ser transferido ao Centro de Detenção Provisória da cidade.