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Mudou o discurso

Trump pede em carta que americanos fiquem em casa devido ao coronavírus

As chamadas 'Diretrizes de Coronavírus do Presidente Trump para a América' se chocam com as falas do próprio mandatário

Publicado em 27 de Março de 2020 às 11:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 mar 2020 às 11:01
Donald Trump
Donald Trump Crédito: Jim Bourg
Cartas com as diretrizes oficiais para o combate ao coronavírus foram enviadas a milhões de americanos, pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Como principais recomendações, ele pediu para as pessoas ficarem em casa, não trabalharem doente e evitarem reuniões e eventos com mais de 10 pessoas. As informações são do jornal Estado de S.Paulo.
As chamadas "Diretrizes de Coronavírus do Presidente Trump para a América" são datadas de 16 de março e apresentam conselhos aprovados pelos Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos EUA.

Coronavírus pelo mundo

A carta foi divulgada por diversos veículos locais da imprensa americana, como o Tampa Bay Times e o Florida Sentinel da Flórida. Outro veículo foi o Los Angeles Times que destacou a diferença entre o discurso de Trump e as recomendações da carta, visto que se chocam com algumas falas do próprio Trump.
Em pronunciamento ao longo desta semana, o presidente dos Estados Unidos prometeu reabrir a economia o quanto antes, e pôr fim às restrições de isolamento até a Páscoa, em 12 de abril. Além disso, falou que as pessoas saudáveis podem voltar ao trabalho, e que muitos americanos serão infectados pela doença mas apresentarão poucos ou nenhum dos sintomas.

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No entanto, a carta enviada às casas americanas, diz que "Mesmo se você for jovem, ou saudável, você está em risco e suas atitudes podem aumentar o risco para outras pessoas". No mais, pontua: "É importante que você faça sua parte para reduzir o espalhamento do coronavírus.
No total, o documento apresenta 11 conselhos a serem seguidos pelos americanos para ajudar no combate da epidemia do coronavírus. Nesta quinta-feira (26), os Estados Unidos ultrapassou a China e a Itália no número de casos de covid-19 confirmados no mundo.
Dentre as recomendações, estão Escutar e seguir as determinações dos estados e autoridades locais; Não ir trabalhar se estiver com sintomas; Não sair de casa com crianças doentes e chamar a assistência médica; Idosos e pacientes com doenças crônicas devem ficar em casa; Isolamento total da família caso haja a confirmação de um caso de Covid-19; Trabalhar e estudar de casa sempre que possível.
Evitar reuniões sociais e em grupos com mais de 10 pessoas; Evitar bares e restaurantes, dar preferência a delivery e "para viagem"; Evitar viagens desnecessárias, para compras ou turismo; Não visitar berçários ou asilos; Praticar sempre uma boa higiene.

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