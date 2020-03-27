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  • Bebê de 3 meses pega coronavírus do pai ou da mãe no Mato Grosso do Sul
25º caso de Covid-19 no Estado

Bebê de 3 meses pega coronavírus do pai ou da mãe no Mato Grosso do Sul

Um bebê de apenas três meses, do sexo masculino, é o 25º caso de Covid-19 no Mato Grosso do Sul. Segundo a Secretaria de Saúde do Estado, ele foi contaminado por contato com um dos pais, que também está doente, em Campo Grande

Publicado em 27 de Março de 2020 às 08:22

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 mar 2020 às 08:22
Um bebê de apenas três meses, do sexo masculino, é o 25º caso de Covid-19 no Mato Grosso do Sul. Segundo a Secretaria de Saúde do Estado, ele foi contaminado por contato com um dos pais, que também está doente. A família mora em Campo Grande. Outras 53 pessoas são monitoradas pela secretaria por causa da suspeita de coronavírus.
Coronavírus - Covid19
Coronavírus - Covid19 Crédito: Olga Lionart/Pixabay
A contaminação do bebê foi informada em boletim epidemiológico divulgado nesta quinta-feira (26) em coletiva de imprensa online com autoridades do governo estadual. O estado de saúde da criança é estável.
Dos 25 casos confirmados no Mato Grosso do Sul, 12 pacientes estão em isolamento domiciliar  dez em Campo Grande, um em Ponta Porã e um em Sidrolândia. Nove pessoas já tiveram alta e quatro estão internadas em hospitais para tratamento.
O Mato Grosso do Sul não registrou nenhuma morte por Covid-19.
Os casos suspeitos em investigação tiveram as amostras encaminhadas para exames para nove tipos de vírus respiratórios, incluindo influenza e coronavírus. Os resultados ficam protos entre 24 a 72 horas após o recebimento das amostras.
O número de mortes pelo novo coronavírus no Brasil subiu para 77 nesta quinta-feira (26), segundo dados do Ministério da Saúde. O registro de 20 óbitos em apenas um dia é o maior até agora.
O Estado com o maior número de registros é São Paulo, com 58 mortes confirmadas. Também houve 9 mortes no Rio de Janeiro, 3 no Ceará e 3 em Pernambuco. Amazonas, Goiás, Santa Catarina e Rio Grande do Sul tiveram um registro de morte cada.
Com a confirmação da primeira morte em Goías nesta quinta-feira, todas as regiões do país passam a ter mortos por coronavírus.
Ao todo, já são ao menos 2.915 registros da Covid-19 no país. Na quarta, eram 2.433 casos- o aumento para quinta foi de 19,8%.

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