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Covid-19

Presidente chinês promete ajuda aos EUA em conversa com Trump sobre coronavírus

Profissionais da área médica dos dois países vêm estabelecendo contato

Publicado em 27 de Março de 2020 às 07:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 mar 2020 às 07:18
Família usa máscara para se proteger do coronavírus na China
Família usa máscara para se proteger do coronavírus na China Crédito: Macau Photo Agency/ Unsplash
O presidente chinês, Xi Jinping, teve nesta sexta-feira (27) uma conversa telefônica com o presidente dos EUA, Donald Trump, durante a qual prometeu dar apoio a Washington à medida que a pandemia do novo coronavírus se alastra rapidamente fora da China.
"Estou muito preocupado com o avanço da epidemia nos EUA", disse Xi, segundo a agência de notícias estatal chinesa Xinhua. "O povo chinês sinceramente espera que os EUA consigam conter o avanço do vírus num estágio inicial," acrescentou.
A relação da China com os EUA está num ponto crucial, disse Xi, pedindo cooperação entre os dois países no combate ao vírus, de acordo com a Xinhua.
Profissionais da área médica dos dois países vêm estabelecendo contato, e a China está pronta para prestar ajuda aos EUA dentro de sua capacidade, afirmou Xi, também segundo a Xinhua.

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A ligação telefônica ocorreu por sugestão dos EUA, disse a Xinhua, e veio após Pequim e Washington trocarem acusações sobre a responsabilidade do coronavírus.
Depois da conversa com Xi, Trump publicou em sua conta oficial no Twitter que os dois líderes discutiram "o coronavírus" de forma detalhada, reconhecendo que a China "tem atravessado uma situação difícil e desenvolveu uma forte compreensão do vírus".
"Estamos trabalhando juntos. Muito respeito!", tuitou Trump. 

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