Sistema digital de notificação vai mapear casos de coronavírus no ES

Coronavírus - Covid19 Crédito: Pete Linforth/Pixabay

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) começa, na próxima semana, a utilizar um sistema digital de notificação dos casos do novo coronavírus (Covid-10) no Espírito Santo. O recurso vai possibilitar o mapeamento dos infectados e, assim, o controle maior da doença.

O sistema já foi validado pelo Ministério da Saúde e vai integrar, além da Sesa, municípios e profissionais. "Vai nos permitir um controle mais fino dos casos, em tempo real, com geolocalização", aponta o secretário Nésio Fernandes.

Trata-se de uma plataforma digital que, segundo Nésio Fernandes, vai ter atualizações a cada 10 minutos. Hoje, o processo de notificação é manual e, portanto, bem mais demorado.