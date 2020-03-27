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Covid-19

Sistema digital de notificação vai mapear casos de coronavírus no ES

Nova tecnologia começa a funcionar na próxima semana e vai ajudar o Estado a controlar a disseminação da doença
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 mar 2020 às 07:00

Publicado em 27 de Março de 2020 às 07:00

Coronavírus - Covid19
Coronavírus - Covid19 Crédito: Pete Linforth/Pixabay
A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) começa, na próxima semana, a utilizar um sistema digital de notificação dos casos do novo coronavírus (Covid-10) no Espírito Santo. O recurso vai possibilitar o mapeamento dos infectados e, assim, o controle maior da doença. 
O sistema já foi validado pelo Ministério da Saúde e vai integrar, além da Sesa, municípios e profissionais. "Vai nos permitir um controle mais fino dos casos, em tempo real, com geolocalização", aponta o secretário Nésio Fernandes. 

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Trata-se de uma plataforma digital que, segundo Nésio Fernandes, vai ter atualizações a cada 10 minutos. Hoje, o processo de notificação é manual e, portanto, bem mais demorado. 
Além da agilidade e da integração entre os envolvidos no processo de notificação, deixando o resultado mais apurado, com o recurso, assegura Nésio Fernandes, será possível identificar as áreas no mapa do Espírito Santo onde há maior incidência de casos, e definir ações para controle da doença. 

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