Boris Johnson está com novo coronavírus

Boris Johnson, primeiro-ministro do Reino Unido Crédito: Reprodução | Twitter (@borisjohnson)

O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, afirmou que teve um teste positivo para coronavírus em vídeo postado em sua rede social na manhã desta sexta (27).

Boris afirma que desenvolveu sintomas leves nas últimas 24 horas e recomendou a todos que continuem respeitando as orientações do governo: "Fiquem em casa. Salvem vidas".

Segundo porta-vozes do governo britânico, ele fez o teste por recomendação do principal conselheiro médico (chief medical officer) do Reino Unido, Chris Whitty.

"Continuo liderando o governo no combate ao coronavírus, por videoconferência", escreveu o primeiro-ministro na internet.

Boris Johnson vive com sua noiva, Carrie Symonds, 32, que está grávida.

No último domingo (22), a chanceler da Alemanha, Angela Merkel, também se submeteu ao teste para detectar o coronavírus, depois que um médico que havia lhe aplicado vacina ficou doente.

Os dois resultados que saíram nesta semana deram negativo para a chefe do governo alemão.

Entre outros líderes que foram vítimas da pandemia estão o prefeito de Miami, Francis Suarez, o vice-presidente do Irã, Eschaq Jahangiri (segundo a mídia iraniana), o ministro da Habitação da Austrália, Peter Dutton e a responsável britânica por Saúde Mental, Nadine Dorries.

No Canadá, o coronavírus passou perto do primeiro-ministro Justin Trudeau: sua mulher, Sophia, teve teste positivo.

Segundo a imprensa espanhola, a mulher do primeiro-ministro Pedro Sánchez, Maria Begona Gomez, também foi infectada, mas ele não tem respondido a perguntas sobre a saúde de sua família.

Na quarta (25), o Reino Unido informou que o príncipe Charles, 71, herdeiro do trono britânico, também tinha contraído o vírus, mas se sentia bem. O príncipe se autoisolou na residência real de Balmoral.