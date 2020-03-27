Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Covid-19

Boris Johnson está com novo coronavírus

Boris disse que desenvolveu sintomas leves nas últimas 24 horas e recomendou que todos fiquem em casa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 mar 2020 às 09:31

Publicado em 27 de Março de 2020 às 09:31

Boris Johnson, primeiro-ministro do Reino Unido
Boris Johnson, primeiro-ministro do Reino Unido Crédito: Reprodução | Twitter (@borisjohnson)
O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, afirmou que teve um teste positivo para coronavírus em vídeo postado em sua rede social na manhã desta sexta (27).
Boris afirma que desenvolveu sintomas leves nas últimas 24 horas e recomendou a todos que continuem respeitando as orientações do governo: "Fiquem em casa. Salvem vidas".
Segundo porta-vozes do governo britânico, ele fez o teste por recomendação do principal conselheiro médico (chief medical officer) do Reino Unido, Chris Whitty.
"Continuo liderando o governo no combate ao coronavírus, por videoconferência", escreveu o primeiro-ministro na internet.

Veja Também

Morre o ex-prefeito de Linhares Nozinho Corrêa

Boris Johnson vive com sua noiva, Carrie Symonds, 32, que está grávida.
No último domingo (22), a chanceler da Alemanha, Angela Merkel, também se submeteu ao teste para detectar o coronavírus, depois que um médico que havia lhe aplicado vacina ficou doente.
Os dois resultados que saíram nesta semana deram negativo para a chefe do governo alemão.
Entre outros líderes que foram vítimas da pandemia estão o prefeito de Miami, Francis Suarez, o vice-presidente do Irã, Eschaq Jahangiri (segundo a mídia iraniana), o ministro da Habitação da Austrália, Peter Dutton e a responsável britânica por Saúde Mental, Nadine Dorries.

Veja Também

ES deve registrar 100 casos de coronavírus até segunda, diz secretário da Saúde

No Canadá, o coronavírus passou perto do primeiro-ministro Justin Trudeau: sua mulher, Sophia, teve teste positivo.
Segundo a imprensa espanhola, a mulher do primeiro-ministro Pedro Sánchez, Maria Begona Gomez, também foi infectada, mas ele não tem respondido a perguntas sobre a saúde de sua família.
Na quarta (25), o Reino Unido informou que o príncipe Charles, 71, herdeiro do trono britânico, também tinha contraído o vírus, mas se sentia bem. O príncipe se autoisolou na residência real de Balmoral.
No Brasil, há 25 pessoas do entorno do presidente Jair Bolsonaro infectadas pelo coronavírus, entre os quais dois ministros: o general Augusto Heleno (Gabinete de Segurança Institucional) e Bento Albuquerque (Minas e Energia).

Veja Também

Vitória abre 7 mil novas vagas em agendamento da vacina contra a gripe

Medidas para a recuperação econômica do ES na crise que se aproxima

Lei de Acesso à Informação abre as portas que poderosos querem fechadas

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Acidente no bairro Nova Brasília
Moto avança sinal e causa acidente com três feridos em Cachoeiro; vídeo
Imagem Edicase Brasil
Alckmin sanciona guarda compartilhada de animais de estimação após separação de casais
Imagem de destaque
CBN Vitória ao vivo: como declarar despesas médicas no IR? Tire suas dúvidas!

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados