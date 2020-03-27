Desde às 8h desta sexta-feira (27), a Prefeitura de Vitória reabriu o agendamento online para a vacinação contra a influenza na capital capixaba. Até o fim da tarde desta quinta-feira, a administração recomendava a população a aguardar pela chegada do novo lote para agendar a aplicação da dose de imunização contra a gripe.
Vitória abre 7 mil novas vagas em agendamento da vacina contra a gripe
Com o estoque renovado com 7 mil novas doses, a prefeitura orienta que as pessoas busquem pelo agendamento e programe a vacina. Vale ressaltar que a primeira fase da campanha nacional de vacinação é destinada aos idosos acimas de 60 anos e também profissionais da área da saúde.
ESCALONAMENTO
A campanha de vacinação contra a gripe de 2020 será escalonada, de acordo com o calendário do Ministério da Saúde.
- 1ª fase (a partir de 23/3) Idosos com 60 anos ou mais e trabalhadores da saúde.
- 2ª fase (a partir de 16/4) O sistema vai manter as doses para os idosos, mas também abrirá para professores das escolas públicas e privadas, profissionais das forças de segurança e salvamento, doentes crônicos e outras condições clínicas especiais.
- 3ª fase (a partir do dia 9/5) Além dos primeiros grupos, crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes, puérperas (mães que tiveram bebês até 45 dias e apresentem algum documento que comprove a condição), povos indígenas, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas, população privada de liberdade, funcionário do sistema prisional e adultos de 55 a 59 anos também poderão agendar sua vacinação.
As doses serão distribuídas pela Secretaria Municipal de Saúde (Semus) nos 28 pontos de vacinação distribuídos na capital e são destinadas a idosos e profissionais de saúde. A expectativa da Semus é imunizar 124.700 pessoas até o final da campanha de vacinação contra a gripe, que termina em 22 de maio.
LOCAIS DE VACINAÇÃO:
- US Andorinhas EMEF Izaura Marques da Silva
- US Alagoano CMEI Sinclair Phillips
- US Centro CMEI Ernestina Pessoa
- US São Pedro V CMEI Zilmar Alves Mello
- US da Penha EMEF Zilda Andrade
- US do Quadro CMEI Odila Simões
- US Praia do Suá EMEF Aristóbulo Barbosa Leão
- US Forte São João CMEI Terezinha Vasconcellos Salvador
- US Grande Vitória CMEI Eldina Maria Soares Braga
- US Consolação CMEI Carlos Alberto M. de Souza
- US Ilha de Santa Maria EMEF Irmã Jacinta Soares S Lima
- US Ilha do Príncipe EMEF Moacyr Avidos
- US Itararé EMEF Ceciliano Abel de Almeida
- US Jabour EMEF Adão Benezath
- US Jardim Camburi EMEF Elzira Vivácqua dos Santos
- US Jardim da Penha EMEF Alvaro de Castro Mattos
- US Jesus de Nazareth EMEF Edna de Mattos S Gaudio
- US Maria Ortiz CMEI Rinaldo Ridolfi
- US Maruípe EMEF Suzete Cuendet
- US República CMEI Marlene Orlande Simonetti
- US Resistência CMEI Anisio Spindula Teixeira
- US Santa Luiza CMEI Zélia Viana de Aguiar
- US Santa Martha EMEF Marieta Escobar
- US Santo Antônio CMEI Darcy Vargas
- US Santo André EMEF Tancredo de Almeida Neves
- US Ilha das Caieiras EMEF Francisco Lacerda de Aguiar
- US São Cristovão EMEF Professora Eunice P Silveira
- US Fonte Grande vacinação acontece na própria unidade