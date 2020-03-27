A vacinação em Vitória já está disponível para agendamento novamente Crédito: Divulgação

Desde às 8h desta sexta-feira (27), a Prefeitura de Vitória reabriu o agendamento online para a vacinação contra a influenza na capital capixaba. Até o fim da tarde desta quinta-feira, a administração recomendava a população a aguardar pela chegada do novo lote para agendar a aplicação da dose de imunização contra a gripe.

Your browser does not support the audio element. Vitória abre 7 mil novas vagas em agendamento da vacina contra a gripe

Com o estoque renovado com 7 mil novas doses, a prefeitura orienta que as pessoas busquem pelo agendamento e programe a vacina. Vale ressaltar que a primeira fase da campanha nacional de vacinação é destinada aos idosos acimas de 60 anos e também profissionais da área da saúde.

ESCALONAMENTO

A campanha de vacinação contra a gripe de 2020 será escalonada, de acordo com o calendário do Ministério da Saúde.

- 1ª fase (a partir de 23/3)  Idosos com 60 anos ou mais e trabalhadores da saúde.

- 2ª fase (a partir de 16/4)  O sistema vai manter as doses para os idosos, mas também abrirá para professores das escolas públicas e privadas, profissionais das forças de segurança e salvamento, doentes crônicos e outras condições clínicas especiais.

- 3ª fase (a partir do dia 9/5)  Além dos primeiros grupos, crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes, puérperas (mães que tiveram bebês até 45 dias e apresentem algum documento que comprove a condição), povos indígenas, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas, população privada de liberdade, funcionário do sistema prisional e adultos de 55 a 59 anos também poderão agendar sua vacinação.

As doses serão distribuídas pela Secretaria Municipal de Saúde (Semus) nos 28 pontos de vacinação distribuídos na capital e são destinadas a idosos e profissionais de saúde. A expectativa da Semus é imunizar 124.700 pessoas até o final da campanha de vacinação contra a gripe, que termina em 22 de maio.

LOCAIS DE VACINAÇÃO: