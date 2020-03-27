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Combate à influenza

Vitória abre 7 mil novas vagas em agendamento da vacina contra a gripe

Até o fim da tarde desta quinta-feira (26), a prefeitura recomendava que as pessoas aguardassem a chegada do novo lote para o agendamento. Serviço é feito pelo site e também através do aplicativo Vitória Online
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 mar 2020 às 09:14

Publicado em 27 de Março de 2020 às 09:14

Vacinação começa em Cachoeiro nesta segunda (23) em mais de 24 postos
A vacinação em Vitória já está disponível para agendamento novamente Crédito: Divulgação
Desde às 8h desta sexta-feira (27), a Prefeitura de Vitória reabriu o agendamento online para a vacinação contra a influenza na capital capixaba. Até o fim da tarde desta quinta-feira, a administração recomendava a população a aguardar pela chegada do novo lote para agendar a aplicação da dose de imunização contra a gripe.
Vitória abre 7 mil novas vagas em agendamento da vacina contra a gripe

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Com o estoque renovado com 7 mil novas doses, a prefeitura orienta que as pessoas busquem pelo agendamento e programe a vacina. Vale ressaltar que a primeira fase da campanha nacional de vacinação é destinada aos idosos acimas de 60 anos e também profissionais da área da saúde.

ESCALONAMENTO

A campanha de vacinação contra a gripe de 2020 será escalonada, de acordo com o calendário do Ministério da Saúde.
- 1ª fase (a partir de 23/3)  Idosos com 60 anos ou mais e trabalhadores da saúde.
- 2ª fase (a partir de 16/4)  O sistema vai manter as doses para os idosos, mas também abrirá para professores das escolas públicas e privadas, profissionais das forças de segurança e salvamento, doentes crônicos e outras condições clínicas especiais.
- 3ª fase (a partir do dia 9/5)  Além dos primeiros grupos, crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes, puérperas (mães que tiveram bebês até 45 dias e apresentem algum documento que comprove a condição), povos indígenas, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas, população privada de liberdade, funcionário do sistema prisional e adultos de 55 a 59 anos também poderão agendar sua vacinação.
As doses serão distribuídas pela Secretaria Municipal de Saúde (Semus) nos 28 pontos de vacinação distribuídos na capital e são destinadas a idosos e profissionais de saúde. A expectativa da Semus é imunizar 124.700 pessoas até o final da campanha de vacinação contra a gripe, que termina em 22 de maio.

LOCAIS DE VACINAÇÃO:

  • US Andorinhas  EMEF Izaura Marques da Silva
  • US Alagoano  CMEI Sinclair Phillips
  • US Centro  CMEI Ernestina Pessoa
  • US São Pedro V  CMEI Zilmar Alves Mello
  • US da Penha  EMEF Zilda Andrade
  • US do Quadro  CMEI Odila Simões
  • US Praia do Suá  EMEF Aristóbulo Barbosa Leão
  • US Forte São João  CMEI Terezinha Vasconcellos Salvador
  • US Grande Vitória  CMEI Eldina Maria Soares Braga
  • US Consolação  CMEI Carlos Alberto M. de Souza
  • US Ilha de Santa Maria  EMEF Irmã Jacinta Soares S Lima
  • US Ilha do Príncipe  EMEF Moacyr Avidos
  • US Itararé  EMEF Ceciliano Abel de Almeida
  • US Jabour  EMEF Adão Benezath
  • US Jardim Camburi  EMEF Elzira Vivácqua dos Santos
  • US Jardim da Penha  EMEF Alvaro de Castro Mattos
  • US Jesus de Nazareth  EMEF Edna de Mattos S Gaudio
  • US Maria Ortiz  CMEI Rinaldo Ridolfi
  • US Maruípe  EMEF Suzete Cuendet
  • US República  CMEI Marlene Orlande Simonetti
  • US Resistência  CMEI Anisio Spindula Teixeira
  • US Santa Luiza  CMEI Zélia Viana de Aguiar
  • US Santa Martha  EMEF Marieta Escobar
  • US Santo Antônio  CMEI Darcy Vargas
  • US Santo André  EMEF Tancredo de Almeida Neves
  • US Ilha das Caieiras  EMEF Francisco Lacerda de Aguiar
  • US São Cristovão  EMEF Professora Eunice P Silveira
  • US Fonte Grande  vacinação acontece na própria unidade

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