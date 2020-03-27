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Covid-19

EUA ultrapassam China em casos de coronavírus e assumem liderança mundial

A China vinha mantendo a liderança de casos, desde que o vírus foi identificado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 mar 2020 às 08:09

Publicado em 27 de Março de 2020 às 08:09

Coronavírus - Covid19
Coronavírus - Covid19 Crédito: Pete Linforth/Pixabay
Os Estados Unidos ultrapassaram a China e assumiram a liderança mundial em número de casos de infecção pela covid-19, como é conhecida a doença causada pelo novo coronavírus.
Há 85.991 casos confirmados nos EUA, segundo dados compilados pela Universidade Johns Hopkins. O primeiro caso no país - de um homem do Estado de Washington que havia viajado recentemente para Wuhan, na China - foi relatado em 21 de janeiro.
Até então, a China vinha mantendo a liderança de casos, desde que o vírus foi identificado e começou a se espalhar pela nação asiática, em dezembro.
Nova York é o centro da pandemia nos EUA, com 37.802 infecções, respondendo por quase metade do total. Por outro lado, 19 outros estados americanos têm, individualmente, menos de 200 casos confirmados.
A população dos EUA é de cerca de 330 milhões habitantes, que representam uma fração dos 1,4 bilhão de pessoas na China. 

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