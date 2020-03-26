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Grupo de risco

Homem que morreu de Covid-19 em SC estava em asilo com outros 28 idosos

O homem de 86 anos morreu na noite desta quarta-feira (25), em um hospital de São José, na região metropolitana de Florianópolis
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 mar 2020 às 18:31

Publicado em 26 de Março de 2020 às 18:31

Idoso passeando no parque
Grupo de risco é composto por idosos e pessoas com problemas crônicos de saúde Crédito: Pexels
A primeira vítima fatal do novo coronavírus em Santa Catarina estava em um asilo na cidade de Antônio Carlos com outros 28 idosos. Todos, além dos 29 funcionários do local, foram submetidos a exames.
O homem de 86 anos morreu na noite desta quarta-feira (25), em um hospital de São José, na região metropolitana de Florianópolis.
> CORONAVÍRUS | A cobertura completa
Segundo a prefeitura de Antônio Carlos, o paciente morava em Porto Belo e deu entrada na casa de repouso no último dia 18 de março, levado pelo filho. Com histórico de Parkinson, ele havia sofrido uma queda duas semanas antes. Além de diversas fraturas, o homem apresentava leve anemia e infecção urinária.

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Por ter evoluído para um quadro de hipotermia e hipertensão, o idoso acabou sendo encaminhado para o Hospital Regional de São José na segunda (23).
Ainda segundo a prefeitura de Antônio Carlos, já no dia da internação, a vigilância sanitária do município fiscalizou a casa de repouso e verificou o uso de equipamentos de proteção individual pelos profissionais. Porém, constatou que havia estoque mínimo de materiais, diante da dificuldade de compra.

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