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Pandemia

Passa de 100 mil o número de recuperados da Covid-19 no mundo

Na província de Hubei (China), o local onde a covid-19 surgiu, lidera com o maior número de curados, 59.882

Publicado em 25 de Março de 2020 às 17:56

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 mar 2020 às 17:56
Máscaras são utilizadas no combate ao coronavírus na China
Máscaras são utilizadas no combate ao coronavírus na China Crédito: Macau Photo Agency/ Unsplash
Enquanto os números de infecções do novo coronavírus continuam a crescer na Europa e no continente americano, já há mais de 113 mil pessoas recuperadas da Covid-19 no mundo.
> CORONAVÍRUS | A cobertura completa
Cerca de 54% das pessoas que se recuperaram da doença são de Hubei, província chinesa onde teve início a pandemia. O território chinês concentra 65% dos casos de recuperação, o que representa 60.811 recuperados, segundo a base de dados da Universidade Johns Hopkins. Até agora, a China teve 81.661 contaminados e 3.281 mortes pelo novo coronavírus.
Casos mais graves da Covid-19 requerem internação de semanas. Por isso, os dados de recuperados da doença na China e nos países mais afetados, como Itália, Espanha e Irã devem continuar a crescer nas próximas semanas e meses.

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