Passa de 100 mil o número de recuperados da Covid-19 no mundo

Máscaras são utilizadas no combate ao coronavírus na China Crédito: Macau Photo Agency/ Unsplash

Enquanto os números de infecções do novo coronavírus continuam a crescer na Europa e no continente americano, já há mais de 113 mil pessoas recuperadas da Covid-19 no mundo.

Cerca de 54% das pessoas que se recuperaram da doença são de Hubei, província chinesa onde teve início a pandemia. O território chinês concentra 65% dos casos de recuperação, o que representa 60.811 recuperados, segundo a base de dados da Universidade Johns Hopkins. Até agora, a China teve 81.661 contaminados e 3.281 mortes pelo novo coronavírus.