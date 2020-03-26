Brasil tem 2.915 casos confirmados de covid-19 e 77 mortes registradas

O número de mortes pela covid-19 chegou a 77 nesta quinta-feira (26), aumento de 20 casos em relação a ontem, quando o registrado foi 57 óbitos. O Ministério da Saúde informou que são 2.915 casos confirmados de infecção pelo novo coronavírus, o número representa 482 novas confirmações em relação à última atualização dos dados da pandemia no País. O índice de letalidade está em 2,7%.
Os Estados com maior número de infectados são: São Paulo (1052), Rio de Janeiro(421), Ceará (235) e o Distrito Federal (200).
A maior parte dos óbitos pela doença também ocorreu em São Paulo (58). O Rio registra nove mortes, Pernambuco e Ceará três cada, enquanto Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Amazonas e Goiás registraram um óbito cada.