Novo coronavírus atinge marca de meio milhão de casos no mundo

Coronavírus - Covid19 Crédito: Vektor Kunst iXimus/Pixabay

O número de infectados pelo novo coronavírus em todo o mundo já passa de 500 mil. A contagem rompeu a barreira do meio milhão na tarde desta quinta-feira (26) segundo dados atualizados em tempo real pela Universidade Johns Hopkins, dos Estados Unidos. São 22.993 vítimas fatais da covid-19 entre 510.108 pacientes, com uma taxa de letalidade global de 4,5%.

A China ainda é o país com maior número de casos, com 81.782, mas deve ser ultrapassada a qualquer momento pela Itália (80.539), que já está no topo da lista de mortes - 8.165. Enquanto os asiáticos passam por grande desaceleração no número de novos pacientes, os europeus vivem situação preocupante. Quarta com mais casos (56.197), a Espanha é a segunda no número de óbitos, com 4.145.

O cenário também é bastante grave nos Estados Unidos, onde houve uma escalada considerável do coronavírus na última semana. Os casos já totalizam 75.233, e o número de mortes passou de mil nesta quinta. O epicentro do surto americano está em Nova York, que já teve 280 vítimas fatais.