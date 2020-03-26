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Mais de 22 mil mortes

Novo coronavírus atinge marca de meio milhão de casos no mundo

A China ainda é o país com maior número de casos, com 81.782, mas deve ser ultrapassada a qualquer momento pela Itália (80.539), que já está no topo da lista de mortes - 8.165

Publicado em 26 de Março de 2020 às 16:24

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 mar 2020 às 16:24
Coronavírus - Covid19
Coronavírus - Covid19 Crédito: Vektor Kunst iXimus/Pixabay
O número de infectados pelo novo coronavírus em todo o mundo já passa de 500 mil. A contagem rompeu a barreira do meio milhão na tarde desta quinta-feira (26) segundo dados atualizados em tempo real pela Universidade Johns Hopkins, dos Estados Unidos. São 22.993 vítimas fatais da covid-19 entre 510.108 pacientes, com uma taxa de letalidade global de 4,5%.
A China ainda é o país com maior número de casos, com 81.782, mas deve ser ultrapassada a qualquer momento pela Itália (80.539), que já está no topo da lista de mortes - 8.165. Enquanto os asiáticos passam por grande desaceleração no número de novos pacientes, os europeus vivem situação preocupante. Quarta com mais casos (56.197), a Espanha é a segunda no número de óbitos, com 4.145.
> CORONAVÍRUS | A cobertura completa
O cenário também é bastante grave nos Estados Unidos, onde houve uma escalada considerável do coronavírus na última semana. Os casos já totalizam 75.233, e o número de mortes passou de mil nesta quinta. O epicentro do surto americano está em Nova York, que já teve 280 vítimas fatais.
Apenas 22 países em todo o planeta ainda não confirmaram nenhum caso da covid-19, mas é provável que haja subnotificação em grande parte do grupo. Dez dos países estão na Oceania, seguida por África (oito) e Ásia (quatro). Todas as nações da América e da Europa já foram afetadas pela doença.

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