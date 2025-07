Sem prorrogação

Tarifaço de Trump: EUA não vão adiar início da cobrança contra Brasil

Secretário de Comércio dos Estados Unidos, Howard Lutnick, diz que produtos importados do Brasil serão taxados em 50% a partir da próxima sexta-feira, 1º de agosto, conforme previsto pelo governo americano

Publicado em 27 de julho de 2025 às 14:54

O secretário de Comércio dos Estados Unidos, Howard Lutnick, disse que as tarifas aos produtos brasileiros previstas para iniciarem em 1º de agosto não serão adiadas. Os produtos importados do Brasil pelos EUA serão taxados em 50%.>

A afirmação foi feita neste domingo (27) durante entrevista do secretário ao programa Fox News Sunday. >

Lutnick afirmou que o presidente Donald Trump estará aberto a "negociar e conversar com as grandes economias". Ele, no entanto, ponderou que tais conversas podem esbarrar em dificuldades. >

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirma que está aberto a negociar com Donald Trump Crédito: Ricardo Medeiros e Evan Vucci/AP

"Obviamente, após 1º de agosto, as pessoas ainda poderão falar com o presidente Trump. Ele está sempre disposto a ouvir. Até lá, acho que o presidente vai falar com muitas pessoas. Se elas podem fazê-lo feliz é outra questão", acrescentou. >

Entenda

No dia 9 de julho, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, enviou uma carta ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em que anuncia a imposição de uma tarifa de 50% sobre todas as exportações brasileiras ao país norte-americano a partir do dia 1º de agosto.>

No documento, Trump diz ter adotado a medida sob a justificativa de que o ex-presidente Jair Bolsonaro, que é réu no Supremo Tribunal Federal (STF) por tentativa de golpe de Estado, estaria sofrendo perseguição política.>

Os Estados Unidos também iniciaram uma investigação interna contra práticas comerciais do Brasil que consideram supostamente “desleais”. Entre elas, o Pix.>

O governo de Trump também revogou os vistos do ministro Alexandre de Moraes, seus familiares e “aliados na Corte”.>

Na última sexta-feira (25), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que está aberto a negociar com Trump e disse que o presidente dos Estados Unidos foi induzido a acreditar “em uma mentira”. O vice-presidente Geraldo Alckmin, que também é ministro da Indústria, Comércio e Serviço, e o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, lideram as iniciativas para uma solução diplomática com o país norte-americano. O governo também criou um comitê para discutir as taxações com o setor produtivo brasileiro.>

