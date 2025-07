Tarifaço do Trump

Lula diz que Alckmin liga todo dia para os EUA, mas 'ninguém quer conversar com ele'

Presidente disse que governo brasileiro já teve dez reuniões com os Estados Unidos e está "pronto e preparado" para dialogar com Trump

SÃO PAULO - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta sexta-feira (25) que o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) tenta diariamente negociar com os Estados Unidos , mas não tem sucesso. "Todo dia ele liga para alguém e ninguém quer conversar com ele", afirmou.>

Segundo Lula, Alckmin, que é também o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, é seu principal articulador nas tratativas com o governo americano. Nesta quinta-feira (24), o ministro disse ter conversado com o secretário do Comércio dos EUA, Howard Lutnick, no último sábado (19), quando reiterou a disposição do governo brasileiro de negociar para evitar a sobretaxa de 50% a produtos brasileiros.>